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Barınak hayvanlarına müzik resitali

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 19:06 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde mama bağışında bulanan öğrenciler, barınak hayvanları için gitar çaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan barınağına giden öğrenciler gitar çaldı.

İlçedeki okullarda eğitim gören bir grup öğrenci, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne gezi düzenledi.

Çeşitli yaş gruplarındaki yüzlerce öğrenci, barınaktaki hayvanlar için mama bağışında bulundu.

Ziyarette gruptaki öğrencilerden bazıları kitap okudu, bazıları da gitar ve flütle canlı müzik sundu.

Öğrenciler, hayvanlarla müzikle iletişim kurmak istediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
barınak Dünya Hayvanları Koruma Günü kitap Marmaris Müzik

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