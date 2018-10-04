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Barınak köpekleri gezmeye çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 21:53 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, 'Can dostlarıyla birlikte sonbahar yürüyüşü' etkinliği düzenlendi.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, 'Can dostlarıyla birlikte sonbahar yürüyüşü' etkinliği düzenlendi.

Datça Hayvan Sevenler Derneği'ne ait Hızırşah Mahallesi'ndeki hayvan barınağında koruma altında bulunan sahipsiz köpekler, hayvanseverler tarafından sokağa çıkarılarak gezdirildi. Çoğu sahipleri tarafından sokağa bırakılan, ardından da şikayet üzerine barınakta korumaya alınan 50'ye yakın köpek, yeniden sokaklara çıktı.

Datça Hayvan Sevenler Derneği üyesi ve barınak gönüllüsü Nurcan Kaya (56), Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sahipsiz bırakılan can dostlarının unutulmadığını söyledi. Derneğin çağrısı üzerine onlarca hayvanseverin barınağa geldiğini belirten Kaya, "Barınaktaki hayvanların sevgiye ihtiyacı var. Çoğunun daha önce mutlu bir yaşantıları vardı. Onlar sıcak yuvalarından atılınca barınağa mahkum oldular. Bu tür etkinliklerle onları yeniden sahiplendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Sonbahar yürüyüşüne katılanlardan 50 yaşındaki ev kadını Gülizar Turgut ise bir süre öncesine kadar semtlerinde yaşayan ve herkesin sevgilisi olan 5 yaşındaki 'Panda' isimli köpeği gezdirmeye geldiğini belirtip, "Panda, biraz asabi bir köpek olduğu için birinin şikayeti üzerine bulunduğu yerden alındı ve buraya getirildi. Zaman zaman gelip kendisini görüyorum. Bugün de birlikte yürüyüş yaptık. Umarım en kısa sürede mahallemize geri döner" diye konuştu.

Barınak sorumlusu Nami Temeltaş (62) barınaktaki köpekleri gezdirme olanağına sahip olmadıklarına dikkati çekip, "Barınaktaki köpeklerin hepsi ilk defa dışarı çıktılar. Bütün hayvan dostlarını her zaman bekliyoruz. Barınağımıza gelsinler, hayvanları sevsinler, alsınlar, dolaştırsınlar. Buradaki hayvanların sevgiye ihtiyaçlarının olduğunu unutmasınlar" dedi.

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