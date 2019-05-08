Barınak yakınındaki köpek ölüleriyle ilgili disiplin soruşturması

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Belediyesi, Geçici Hayvan Bakımevi yakınlarındaki boş arazide köpek ölüleri bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında görevi ihmal eden ve sorumluluğu olanlar hakkında disiplin soruşturması başlattı. Geçici bakımevindeki iş ve işlemlerin yeniden düzenlenerek yeni bir yapılanma için gerekli adımların atıldığı kaydedildi.

Burdur Hayvan Dostları Derneği üyeleri, Çeltikçi'de otomobilin çarpması sonucu ayakları kırılan ve tedavi için Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen köpeğin durumunu öğrenmek istedi. Bölgeye gelen grup, hayvan bakımevine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki boş arazide çukura gömülmüş köpek ölüsü buldu. Bölgede 2 ve 4 Nisan'da da araştırma yapan grup, çukurlarda çok sayıda kedi ve köpek ölüsü olduğunu belirledi. Köpeklerden bazıları otopsi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

YAZILI AÇIKLAMA

Burdur Belediyesi olayın gündeme gelmesinin ardından inceleme başlatırken, çalışan 8 şüpheli hakkında da disiplin soruşturmasına karar verdi. Burdur Belediyesi, gelinen süreçle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"05.04.2019 günü Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne yakın bir bölgede çukur içerisinde hayatını kaybetmiş sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yapılmış olan araştırma çalışması sonuçlanmıştır. Araştırma çalışmasında Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün bütün çalışanlarının ifadesi alınmış, konuyla ilgili tüm şikayet, bilgi ve belgeler değerlendirilmiş, kamera kayıtları incelenmiş, MAKÜ Veteriner Fakültesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü'nden gelen bilgiler değerlendirilmiştir. Araştırma raporu doğrultusunda görevi ihmal eden ve sorumluluğu olanlar hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup, Geçici Bakımevindeki iş ve işlemler yeniden düzenlenerek yeni bir yapılanma için gerekli adımlar atılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."