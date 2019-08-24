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Barınak’ta içleri sızlatan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 15:56 | Son Güncelleme

Yaptırıldığında Türkiye’nin en işlevsel ve doğal yaşam alanına sahip 500 hayvan kapasiteli Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yeni çekilen görüntüler, içler acısı durumu ortaya çıkardı.

Yaptırıldığında Türkiye’nin en işlevsel ve doğal yaşam alanına sahip 500 hayvan kapasiteli Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yeni çekilen görüntüler, içler acısı durumu ortaya çıkardı. Barınaktaki bir çöpten ise günler önce öldüğü tahmin edilen havyan leşinin çıkması ise şok yaşattı.
Tunceli Belediyesi’nde kayyum başkan olarak görev yaparken öğrencilerin talebi üzerine Vali Tuncay Sonel tarafından yaptırılan Türkiye’nin en işlevsel ve doğal yaşam alanına sahip 500 hayvan kapasiteli Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 11 ay önce açılmıştı. İlk aşamada 402 köpek, 7 kedi ve 1 de eşek bulunan barınak sokak hayvanlarının evi haline gelmişti. Yerel seçimlerin ardından TKP’ye geçen belediye tarafından yönetilen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezinin son hali ise görenlerin içini sızlatıp üzdü. Barınağa giden hayvanseverler, bir çok hayvanın hastalıktan yerden kalkamaz hale geldiğini ve içler acısı durumu görüntüledi. Hayvanseverlerin ayrıca barınaktaki bir çöpten kedi leşi çıkarması ayrı bir şok yaşattı.

İçler acısı durumu hayvansever anlattı
Barınaktaki durumu anlatan hayvanseverlerden Melisa Alpaya, "Burada hayvanlar çiftleşiyor ve hiçbir şekilde kısırlaştırılmıyor. Yaralı hayvanlar var, kurtlanmış, sinekliler. Hayvan doğum yapmış boynunda zincir var. Bu hayvanın süt kazanması için yürümesi lazım. İki tane veteriner var ikisi de her geldiğimde ihbardayız diyorlar. Bir tane teknisyen burada. Aşıları o yapıyor. Böyle bir şey yasak. Teknisyen aşı yapamaz. Küçük bir yavru vardı kedi odasına atmışlardı" dedi.
Hayvanların kanlı ishalleri olduğunu ve yemek olmadığını ileri süren Alpaya, "Hayvanlar aç. Bir hayvanın 13 yavrusu var. Bir tane odada 4 hayvan bir arada. Bu da yanlış. İlaç yok, tıbbi malzeme yetersiz. Gelenlere yeterli diyorlar. Dışarıdan bakım için hayvan getiriliyor. Bu yasak. Bu belediyenin malzemesiyse dışarıdan hiçbir hayvan getirip bakım yapılamaz. Bir kaba su konmuş suyun içi pislik dolu" ifadelerini kullandı.

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