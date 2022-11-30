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Barınakta köpeklerin öldüğü iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı

30.11.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Valiliği, Odunpazarı Belediyesi'ne ait geçici hayvan barınağında çok sayıda yasaklı ırk köpeğin öldüğü iddialarıyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldığını açıkladı.

Barınakta köpeklerin öldüğü iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı geçici hayvan barınağında, kent merkezinden toplanan ya da sahipleri tarafından teslim edilen 100 kadar yasaklı ırk köpeğin bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi. Ölen köpeklerin kafeslerdeki fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşıldı. Hayvanseverlerin tepkisi üzerine Odunpazarı Belediyesi, geçici hayvan barınağını basın mensuplarına ve hayvanseverlere açtı. Veterinerler eşliğinde barınağı gezen hayvanseverler, görevlilerden bilgi aldı. Köpeklerin öldüğü iddiasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü görevlileri barınakta inceleme yaparak tutanak tuttu. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol, fotoğrafların geçen yıl kötü durumda barınağa getirilen ve tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan köpeklere ait olduğunu açıkladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Eskişehir Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Bazı internet haber sitelerinde yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı’nda yaşanan köpek ölümlerine ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

Kaynak: DHA

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