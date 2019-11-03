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Barınakta tepki çeken görüntüleri çeken Bilge, o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 17:15 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesindeki barınakta, köpeklerin, kaldıkları bölümde, yağış nedeniyle bacaklarına kadar suyun içinde kaldığı görüntüleri çekip, sosyal medyada paylaşan Bilge Almak (28), o anları anlattı. Büyükşehir Belediyesince soruşturma başlatılmasının sevindirici olduğunu belirten Almak, "Sosyal medyadan verilen tepkiler nedeniyle çalışmalar hızlandı.

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesindeki barınakta, köpeklerin, kaldıkları bölümde, yağış nedeniyle bacaklarına kadar suyun içinde kaldığı görüntüleri çekip, sosyal medyada paylaşan Bilge Almak (28), o anları anlattı. Büyükşehir Belediyesince soruşturma başlatılmasının sevindirici olduğunu belirten Almak, "Sosyal medyadan verilen tepkiler nedeniyle çalışmalar hızlandı. Buradaki hayvanları kurtarıldı. Belediyelerle işbirliği içinde çalışmamız gerekiyor" dedi.

Ünye ilçesinde önceki gün etkili olan yağmurla birlikte barınakta, köpeklerin bulunduğu tel örgüyle çevrili alanlar su doldu. Köpeklerin bacaklarına kadar su içinde kaldığını gören Bilge Almak, o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi inceleme ve soruşturma başlattı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın da barınağa giderek incelemelerde bulundu. Barınak şartlarının iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı.

'SORUMLULAR GEREKEN CEZAYI ALACAK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de kusuru olan kim varsa gereken cezayı alacağını belirterek, "Sosyal medyada yayınlanan görüntüler beni son derece üzmüştür. Yaşanan olayda hatası, kusuru ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlattım. Herkes gereken cezayı alacak" dedi.

YENİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan soruşturma sürerken, yaklaşık 80 köpek, veteriner kontrollerinin ardından Altınordu ilçesi ile Samsun’un Bafra ilçesindeki barınaklara yerleştirildi.

O ANLARI ANLATTI

Cep telefonu kamerasıyla görüntüleri çeken hayvansever Bilge Almak, o gün yağmur nedeniyle köpeklerin sıkıntılı bir gece geçirdiğini belirtti. Almak, “O gün arkadaşlarımız hayvanları beslemeye geldik. Hayvanların kapalı alanda olmaması beni rahatsız etti ve gece yeniden geldik. Hayvanların dizlerine kadar su içinde olduğunu gördük. Yetkilileri aradık, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptım. Ancak bir sonuç alamadık. Herkes birbirine attı sorumluluğu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in bundan haberi olmadığı söylenildi. Sosyal medyadan verilen tepkiler nedeniyle çalışmalar hızlandı. Buradaki hayvanları kurtarıldı. Soruşturma başlatılması sevindirici" dedi.

'İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞILMALI'

Hayvanseverler ile yerel yöneticilerin istişareler yapıp, birlikte çalışması gerektiğini de kaydeden Almak, "Buradaki köpeklerin bir kısmı Bafra’ya, bir kısmı Altınordu ilçesine ve bir kısmı da eski çöp alanının yanındaki besleme noktasına götürüldü. Sanatçılarımızın destekleri bizi sevindirdi. Herkes bu konuda duyarlı oldu. Onlar sayesinde zaten bu kadar hızlı çalışma yapıldı. Bizim Ordu’da rehabilitasyon merkezine ihtiyacımız var. Biz gönüllüler elimizden gerekeni yapıyoruz, ancak devlet ve belediyenin de destek vermesi gerekiyor. Belediyelerle iş birliği içinde çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Hayvansever öğrenci Sudenur Erdem (17) ise barınağı ziyaret ettiğini söyleyerek, "Daha önce düzenli olarak hayvanları beslemeye geliyorduk. Burasının durumunu dile getiriyorduk ancak Bilge Ablanın paylaşımlarından sonra bu olayın duyulmasından hayvanseverler olarak çok mutluyuz. Bir an önce sokak hayvanlarının güzel bir ortama kavuşmasını diliyoruz” ifadesinde bulundu.

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