HABER

Barınaktaki mamaları çalan çalışan ile arkadaşına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 10:15 | Son Güncelleme

KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağından 10 bin lira değerinde, 85 paket kedi ve köpek maması çalan barınak çalışanı Osman Ertürk (37) ve arkadaşı Cemil Derebağ (38) gözaltına alındı.

Barınaktaki mamaları çalan çalışan ile arkadaşına tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağından 10 bin lira değerinde, 85 paket kedi ve köpek maması çalan barınak çalışanı Osman Ertürk (37) ve arkadaşı Cemil Derebağ (38) gözaltına alındı. İkili, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı avukatlar, 21 Eylül Cuma günü polis merkezine giderek, merkez Meram ilçesi Dere Aşıklar Mahallesi'nde bulunan havyan barınağından farklı zamanlarda yaklaşık 10 bin lira değerinde toplam 85 paket mamanın çalındığı yönünde şikayette bulundu. Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin çaldıkları mamaları satabilecekleri iş yerlerinde araştırma yaptı. Belediye avukatları ile birlikte pet shop'a giden polis, üzerindeki seri numaralarından yola çıkarak barınaktan çalındığını tespit edilen 16 mamayı iş yerinde buldu. Bunun üzerine iş yeri sahibinin ifadesine başvuran polis, şüphelinin kendisini 'Emrah' ismiyle tanıttığını belirledi. Polis, 'Emrah' ismini kullanan hırsızın daha önce de hayvan hırsızlığı olaylarına karışan Cemil Derebağ olduğunu saptadı. Polis, Derebağ'ı kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.
EVİNDEN 34 PAKET MAMA ÇIKTI
İfadesi alınmak üzere Hırsızlık Büro Amirliğine götürülen Cemil Derebağ, ilk ifadesinde, suçunu kabul etmedi. Mamaları Afyonkarahisar'dan getirdiğini ve burada sattığını belirten Derebağ, daha sonraki ifadesinde olayları o dönem barınakta çalışan arkadaşı Osman Ertürk ile birlikte yaptıklarını itiraf etti. Polis, hırsızlık olaylarından sonra kendisinden şüphelenildiği için belediyeye ait tuvalette çalışmaya başlayan Ertürk'ü çalışma yerinde yakaladı. Ertürk de ifadesinde, Derebağ'a hırsızlık olaylarında kendisinin yardımcı olduğunu söyledi. Polis, Cemil Derebağ'ın evinde yaptığı aramada da 34 paket mamayı ele geçirdi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Cemil Derabağ ve Osman Ertürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Barınaktaki mamaları çalan çalışan ile arkadaşına tutuklamaBarınaktaki mamaları çalan çalışan ile arkadaşına tutuklama

PARTNERWhatsApp kullanıcıları tehlikede!WhatsApp kullanıcıları tehlikede!
Kardeşini, annesine küfür ettiği için öldürmüşKardeşini, annesine küfür ettiği için öldürmüş
Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (3)Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...

Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Erkek erkeğe muhabbet birden değişince çıldırdı sonrası korkunç!

Erkek erkeğe muhabbet birden değişince çıldırdı sonrası korkunç!

Balıkçılardan heyecanlandıran keşif! Tesadüfen dinsel alan buldular

Balıkçılardan heyecanlandıran keşif! Tesadüfen dinsel alan buldular

Çok konuşulacak karar! Çilem Doğan akıllara geldi

Çok konuşulacak karar! Çilem Doğan akıllara geldi

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.