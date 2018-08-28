Barınaktaki sokak hayvanları klimalarla serinletiliyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da hava sıcaklıkları 35 derece civarında seyrederken, Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ndeki sokak hayvanları klimalarla serinletiliyor.
Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, 2007 yılından bu yana sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet veriyor. 4 yıl önce barınaklara klimalar yerleştirildi. Klimalarla yazın hayvanlar serinletilirken kışın ise soğuktan korunuyor. Yaz döneminde 35 derece civarında seyreden sıcaklarda, barınaktaki sokak hayvanları klimalar sayesinde sıcaktan etkilenmiyor.
Uygulama ile ilgili bilgi veren Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, "Hayvanların yazın sıcaktan, kışın da soğuktan etkilenmemesi için klimalı konteyner barınaklar oluşturduk. Belki bu Türkiye'de ilk ve tektir. Bu barınaklarda hayvan isterse dışarıdaki kafeste, isterse oda içerisinde durabiliyor. Bu barınaklar özellikle yaralı hayvanların tedavi ve iyileşme süreci için çok faydalı oluyor. Barınağımızı isteyen herkes ziyaret edebilir. Barınağımızda tedavileri devam eden kedi ve köpeklerin yanı sıra birçok hayvan da yer alıyor. Bu hayvanlardan sadece kedi ve köpeği sahiplendiriyoruz. Sadece bu yıl içerisinde 94 köpek sahiplendirdik. Ayrıca yaralanan yaban hayvanların tedavilerini yapıyoruz. Tedavisi biten hayvanları yeniden doğal hayatlarına bırakıyoruz. Şu anda barınağımızda tedavileri devam eden yabani kuşların yanı sıra yavru karacalar var. Bu hayvanlarımız sağlığına kavuşur kavuşmaz doğal hayatlarına salıvereceğiz" dedi. Başkan Gül barınakta şu an yaklaşık 300 hayvanın olduğunu söyledi.
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