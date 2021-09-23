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'Barınamıyoruz' diyen üniversite öğrencileri anlatıyor: Memleketlerimize geri dönmek zorunda kalabiliriz

23.09.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz yüze eğitime geri dönülmesiyle birlikte, üniversite öğrencileri hazır olmadıkları bir sorunla yüz yüze geldiler. Devlet yurtlarında yeterli yer olmaması, özel yurtların sayısındaki düşüş ve artan kira fiyatları nedeniyle kalacak yer bulmak on binlerce öğrenci için cevabını bulamadıkları en zor soru.

'Barınamıyoruz' diyen üniversite öğrencileri anlatıyor: Memleketlerimize geri dönmek zorunda kalabiliriz

Yüz yüze eğitime geri dönülmesiyle birlikte, üniversite öğrencileri hazır olmadıkları bir sorunla karşı karşıuya kaldı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarının öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 9'unu karşılayacak kapasitede olması, pandemi sürecinde kapanan özel yurtlar nedeniyle yatak sayısının azalması ve kira fiyatlarındaki ciddi artış yüzünden öğrenciler kalacak yer bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen 20 yılda 180 bin olan yatak sayısının 720 bine çıktığını açıkladı. Ancak aynı dönemde artan öğrenci sayısına değinmedi.

2002 yılında her 100 öğrenciden 10'una yetecek kadar yatak varken şimdi her 100 öğrenciden 9'una yatak var. Aynı dönemde sadece İstanbul'da üniversite sayısı 3 katına, öğrenci sayısı da 6 katına çıktı.

Bazı siyasiler, sorunun çözümü için devlet misafirhanelerinin öğrencilere açılması çağrısında bulunurken; öğrencilerin sıkıntı yaşadığı yerlerden Tunceli'de, valilik harekete geçerek ilk etapta 660 öğrenciyi, dönüştürülen yurt ve misafirhanelere yerleştirdi.

Barınma hakkından mahrum bırakıldığını savunan öğrenciler, farklı kentlerde #barınamıyoruz ve #yurtsuzlar adı altında protestolara başladı. Öğrenciler taleplerini duyurabilmek için parklarda sabahlıyor.

Bu öğrenciler yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini BBC Türkçe'ye anlattı.

*Video: Fundanur Öztürk**,* Efe Türkyılmaz, Aylin Yazan

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