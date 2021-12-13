Barınamıyoruz eylemleri: Gözaltındaki öğrenciler serbest

Ankara'da "Barınamıyoruz" hareketi adlı öğrenci oluşumun eyleminde gözaltına alınan 90 öğrencinin tamamının gece geç saatlerde serbest bırakıldığı bildirildi. Barınamıyoruz Hareketi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "An itibariyle gözaltına alınan 90 arkadaşımızın hepsi serbest!" denildi.

Yurtların yetersizliğini, ev kiralarının yüksekliğini ve hayat pahalılığını protesto etmek için Ankara'ya gelen öğrenciler, şehir girişinde iki ayrı noktada gözaltına alınmıştı. Ankara'daki öğrenciler ise Konur Sokak'ta eylem yapmak isterken polisin müdahalesiyle ters kelepçe takılarak gözaltına alınmış ve emniyete götürülmüştü. Gözaltına alınan öğrenci sayısının 86 olduğu bildirilmişti. Barınamıyoruz Hareketi'nden yapılan açıklamada ise 90'ı aşkın öğrencinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Barınamıyoruz Hareketi'nin eylemlerine ilişkin bir açıklama yapan Ankara Emniyeti, "marjinal gruplar" tarafından çağrısı yapılan etkinliğin Ankara Valiliği tarafından yasaklandığını belirtmişti.

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi ise "Barınamıyoruz" eylemi yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin gözaltı sürecini takip ettiklerini açıklamıştı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Merkezimiz tarafından öğrencilerin gözaltında tutulduğu kolluk birimlerine gözlemci görevlendirmeleri yapılmış olup meslektaşlarımızın şüphelilerle görüşme ve durumlarını tutanak altına alma yönündeki çalışmaları devam etmektedir" denilmişti.

ANKA,DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

