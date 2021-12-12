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Barınamıyoruz hareketiyle Ankara'ya giden öğrencilere gözaltı

12.12.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Barınamıyoruz' öğrenci hareketine mensup olan ve Ankara'ya seslerini duyurmak için giden gençlerin bir kısmı gözaltına alındı. Farklı şehirlerden protesto için Ankara'ya giden öğrencilerin bulunduğu bazı otobüsler Ankara girişinde durdurularak gözaltılar gerçekleşti. Kimi öğrencilere ise Ankara'nın Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaparken müdahale gerçekleşti.

Barınamıyoruz hareketiyle Ankara'ya giden öğrencilere gözaltı

'Barınamıyoruz' öğrenci hareketine mensup olan ve Ankara'ya seslerini duyurmak için giden gençlerin bir kısmı gözaltına alındı.

Farklı şehirlerden protesto için Ankara'ya giden öğrencilerin bulunduğu bazı otobüsler Ankara girişinde durdurularak gözaltılar gerçekleşti.

Kimi öğrencilere ise Ankara'nın Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaparken müdahale gerçekleşti.

Barınamıyoruz hareketinin sosyal medya hesabından polislerin Ankara girişinde ve Ulus'ta öğrencilere müdahale ettiği ve gözaltına aldığı anlar paylaşıldı.

Hareketin sosyal medya hesabından, "Ankara'ya alınmayan borçlu, barınamayan öğrenciler olarak gözaltına alınıyoruz. Bu mu Ankara Valiliği'nin öğrencilere reva gördüğü barınma koşulu, bizi nezarethanede mi barındıracak?" açıklamasında bulunuldu.

Hesaptan ayrıca, "2022 yılının bütçe taslağı Meclis'e gelmeden 'Biz buradayız, bundan sonra biz yokmuşuz gibi davranamayacaksınız' demek için geldik" ve "Barınamıyoruz, geçinemiyoruz demek için geldik, bizi Ankara'ya sokmadılar ve gözaltına aldılar" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/barinamayanlar/status/1469939064111575042?s=20

Ankara girişinde yaşananları kayıt altına alan gazeteci Nebiye Arı da Twitter'dan yaptığı açıklamada gözaltına alındığını belirtti.

Ankara Valiliği ise eyleme 'uygun görülmediği' gerekçesiyle izin verilmeyeceğini açıklamıştı:

"Çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerde, '12 Aralık 2021 Pazar Günü Bütün Gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara'ya Gidiyor' çağrısıyla protesto eylemi düzenlemek amacıyla Ankara'ya gelinerek düzenlenecek etkinler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17'nci ve 22'nci maddeleri gereğince, ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir."

KYK yurtlarındaki koşullara tepki

Barınamıyoruz, farklı kentlerindeki üniversite öğrencilerinin yüksek ev kiraları ve yurt sorununa tepki göstermek için bir araya geldiği bir oluşum.

Öğrenciler, Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ederken seslerini duyurabilmek için Ankara Ulus Meydanı'nda 'Barınamıyoruz' eylemi organize etmek istemişti.

Türkiye'nin farklı kentlerinde yükselen yurt ücretleri ve ev kiraları ile yurtlardaki olumsuz koşullar yüzünden eylemler düzenleniyor.

https://www.youtube.com/watch?v=qvELPK78x5M

KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurtlarında barınma koşullarında yaşanan sorunlar İstanbul ve Gaziantep'te öğrencilerin protestolarına yol açmıştı.

İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda öğrenciler ulaşım, internet ve yemek sağlanmasında yaşanan sorunları protesto etti.

Gaziantep'teki Ümmü Gülsüm Kız KYK yurdunda verilen yemeklerin yetersiz olduğunu 'Açız' sözüyle belirten öğrenciler eylem düzenledi.

Barınamıyoruz Hareketi'nin Türkiye'nin dört bir yanındaki KYK yurtlarından genel talepleri ise şu şekilde:

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