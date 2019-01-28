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Barındığı çatı katındaki depoyu, kovulduğu için yakmış

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:22 | Son Güncelleme

KONYA'da, bilgisayar malzemesi deposu olarak kullanılan iş yerinin kundaklanma sonucu yandığı ortaya çıktı.

Barındığı çatı katındaki depoyu, kovulduğu için yakmış

Tolga YANIK- Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA) - KONYA'da, bilgisayar malzemesi deposu olarak kullanılan iş yerinin kundaklanma sonucu yandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Yusuf D.'nin (19), evi terk ettiği için depoda bir süre barındığı, depo sahibinin daha sonra kendisini kovması üzerine işyerini çakmakla tutuşturduğunu itiraf ettiği öğrenildi.
24 Ocak Perşembe gece saatlerinde Alaaddin Bulvarı'ndaki 4 katlı bir iş merkezinin çatı katında bilgisayar malzemesi deposu olarak kullanılan iş yerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşyeri yakınındaki taksi durağında çalışan şoförler alevleri fark ederek olayı itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler deponun alt katındaki bir siyasi partinin bulunduğu ofise de sıçradı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu alevler tamamen söndürüldü. 10 bin liralık maddi hasarın oluştuğu depo ile siyasi partinin ofisinin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.
KUNDAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından Meram ilçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Depo sahibiyle görüşen polis, Yunus D. adlı gencin yaklaşık 1 yıldır depoda barındığını, binada meydana hırsızlık olayının gerçekleşmesi üzerine gencin depoda kalmasına izin verilmediğini belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, o dönem Yunus D. hakkında deponun kapısına zarar verdiği gerekçesiyle yasal işlem yapıldığını tespit etti. Şüphe üzerine gözaltına alınan Yunus D., depoyu kendisinin kundakladığını itiraf etti. Yunus D.'nin ifadesinde o gün alkollü olduğu, yangın merdiveninden çatıya çıkıp, oradan depoya girdiğini ve zorla kapıyı açıp orada kalan valizini aldıktan sonra çakmakla depoyu tutuşturduğunu söylediği öğrenildi.
Yunus D.'nin sorgulaması sürüyor.
​FOTOĞRAFLI

Barındığı çatı katındaki depoyu, kovulduğu için yakmışBarındığı çatı katındaki depoyu, kovulduğu için yakmışBarındığı çatı katındaki depoyu, kovulduğu için yakmış

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