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Barınma evinde nefes kesen yangın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kışın sokakta kalan insanlara sıcak yuva imkânı sunmak için kurulan barınma evinde yangın tatbikatı yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kışın sokakta kalan insanlara sıcak yuva imkânı sunmak için kurulan barınma evinde yangın tatbikatı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınma evinde kalanlar ile görevli personelden oluşan 310 kişi, yapılan tatbikatla bilgilendirildi.
Ürünlü bölgesinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Barınma Evi’nde konaklayanlar ile personele yangına karşı tedbir ve tahliye konusunda eğitim verildi. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen tatbikata katılan sivil savunma uzmanları, barınma evi sâkinlerine yangın tüpünün kullanılması konusunda eğitim verdi. Tatbikatta, yangın veya muhtemel âfet durumunda kişilerin hızlı bir şekilde toplanması için birleşme noktası da belirlendi. Yangınlarla ilgili ilk adımda yapılacaklar ve alınması gereken tedbirlerin gündeme geldiği eğitimde, sivil savunma uzmanları tarafından büyük bir ateş yakılarak, barınma evi sâkinleri üzerinde sırasıyla uygulamalı olarak yangın söndürüldü. Eğitimde anlatılan bilgiler, yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşınmış oldu. Uzmanların aktardığı bilgileri dikkatle dinleyen barınma evi sâkinleri, eğitimin çok faydalı olduğunu dile getirdi.

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