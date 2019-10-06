ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Nüfus artışı nedeniyle yaşanan barınma sorunlarının çözümü için teknolojik donanımlı ve ekonomik "mikro konutlar"ın çözüm olabileceği bildirildi.

Haliç Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Füsun Seçer Kariptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konutun insanların barınma ihtiyaçlarını karşılayan, içerisinde yaşam sürdürecek bireylere sağlıklı ve güvenli bir ortam sunan yapılar olduğunu kaydetti.

Hızla değişen ekonomik ve teknolojik gelişmelerin konutları da etkilediğini belirten Kariptaş, farklılaşan hayat şartlarının yaşam alanlarını etkilediğini ve buna bağlı olarak da küçük konut tasarımlarının giderek arttığını söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan nüfus artışının, insanları daha küçük, ekonomik ve enerji kaynaklarının iyi kullanıldığı, alan tasarrufu sağlayan tasarımlara yönelttiğini vurgulayan Kariptaş, "Böylece daha esnek çözümlere ve daha küçük mekanlara sahip konutlar ortaya çıkmaktadır. Geleceğin tasarımı olabilecek mikro konutlar, yaşam standartlarını muhafaza ederek daha küçük boyutta, ancak daha fazla sayıda konut oluşturmak suretiyle barınma sorununa çözüm sunmaktadır. Böylece daha az yer kaplayan ama işlevsel olarak eksik olmayan, enerji ve malzemenin daha doğru kullanıldığı, daha ekonomik konutlar kullanıcılar tarafından tercih edilecektir." dedi.