Barış Akademisyeni Chris Stephenson beraat etti

Mahkemenin bu kararıyla ayın başından bu yana beraat eden Barış Akademisyeni sayısı 38’e yükseldi."Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini imzalayan, Bilgi Üniversitesi öğretim görevlilerinden Chris Stephenson "örgüt propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Stephenson'un, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında beraat etmesinin ardından, haklarında beraat kararı çıkan "Barış Akademisyeni" sayısı 38'e yükseldi. Hakkında çıkan beraat kararının ardından Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Stephenson, kendisiyle dayanışma içinde olanlara teşekkür ederek işe iade davasının devam ettiğine dikkat çekti.

Dayanışma için gitti, gözaltına alındı

15 Mart 2016 tarihinde, Barış İçin Akademisyenler-İstanbul Grubu'nun yaptığı açıklamadan dolayı gözaltına alınan akademisyenlerle dayanışma halinde olmak için İstanbul Adliyesi'ne giden Stephenson, buradaki aramada çantasında HDP'nin Nevruz bildirisinin bulunması nedeniyle gözaltına alınmış, daha sonra Savcılık sorgusunun ardından serbest kalmasına rağmen Çağlayan'daki Adliye binasından ayrılmasına izin verilmeden, Kumkapı Geri Gönderme Merkezi'ne götürülmüştü.