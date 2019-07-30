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“Barış Akademisyeni”ne tahliye

30.07.2019 18:23 | Son Güncelleme

Fransa’da bir konferansta çevirmenlik yaptığı gerekçesiyle 81 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Doç.

“Barış Akademisyeni”ne tahliye

Dr. Tuna Altınel yargılandığı ilk duruşmada tahliye edildi.Fransa'nın Lyon Üniversitesinde matematik doçenti olan ve 21 Şubat'ta Lyon'daki bir etkinlikte o dönem HDP milletvekili olan Faysal Sarıyıldız'a simultane çevirmenlik yaptığı için 81 gündür tutuklu bulunan Tuna Altınel tahliye edildi. 12 Nisan'da Altınel'in pasaportuna el konmuş, 11 Mayıs tarihinde de terör örgütü propagandası yapma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hâkimler geçici yetkili olduğu için esasa ilişkin değerlendirme yapılmadı, dava 19 Ekim saat 14.00'e ertelendi.

Altınel savunmasında davaya konu olan etkinliği düzenleyen derneğin Fransa yasalarına göre kurulmuş yasal bir dernek olduğunu, derneğin PKK/KCK bağlantısı ya da kendisinin terör örgütü üyeliğine dair iddianamede hiçbir somut bilgi ya da delil bulunmadığını vurguladı.

Altınel ve avukatlarının beyanlarının ardından savcılık dosyanın Yargıtay 5.Daire'ye gönderilmesi ve Altınel'in tutuklu olduğu süre göz önüne alınarak adli kontrolle tahliyesi yönünde mütalaada bulundu. Mahkeme ise Altınel'in adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın tahliyesine ve duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti.

Duruşmayı CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker'in yanı sıra çok sayıda akademisyen, gazeteci ve hak savunucusu izledi.

Tuna Altınel, 2015-2016 yıllarında Güneydoğu'daki güvenlik operasyonları sırasında uygulanan sokağa çıkma yasakları ve şiddetin sona ermesini talep eden "Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan isimler arasındaydı. Bildiriye imza atan çok sayıda akademisyen ihraç edilmiş, haklarında soruşturma ve davalar açılmıştı. Anayasa Mahkemesi (AYM), geçen hafta açıkladığı kararda bildiriye imza atanlardan "terör propagandası yapma” suçundan cezalandırılanların ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.

DW/BK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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