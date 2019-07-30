“Barış Akademisyeni”ne tahliye

Dr. Tuna Altınel yargılandığı ilk duruşmada tahliye edildi.Fransa'nın Lyon Üniversitesinde matematik doçenti olan ve 21 Şubat'ta Lyon'daki bir etkinlikte o dönem HDP milletvekili olan Faysal Sarıyıldız'a simultane çevirmenlik yaptığı için 81 gündür tutuklu bulunan Tuna Altınel tahliye edildi. 12 Nisan'da Altınel'in pasaportuna el konmuş, 11 Mayıs tarihinde de terör örgütü propagandası yapma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hâkimler geçici yetkili olduğu için esasa ilişkin değerlendirme yapılmadı, dava 19 Ekim saat 14.00'e ertelendi.

Altınel savunmasında davaya konu olan etkinliği düzenleyen derneğin Fransa yasalarına göre kurulmuş yasal bir dernek olduğunu, derneğin PKK/KCK bağlantısı ya da kendisinin terör örgütü üyeliğine dair iddianamede hiçbir somut bilgi ya da delil bulunmadığını vurguladı.

Altınel ve avukatlarının beyanlarının ardından savcılık dosyanın Yargıtay 5.Daire'ye gönderilmesi ve Altınel'in tutuklu olduğu süre göz önüne alınarak adli kontrolle tahliyesi yönünde mütalaada bulundu. Mahkeme ise Altınel'in adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın tahliyesine ve duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti.