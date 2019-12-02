‘Barış Akademisyenleri’ İşlerini Geri İstiyor

11 Ocak 2016’da “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıktan sonra Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) üniversitelerdeki görevlerinden ihraç edilen ve kamuoyunda Barış Akademisyenleri olarak bilinen öğretim üyeleri ve görevlileri, işlerine iade edilmeleri amacıyla altı ilde basın açıklaması düzenledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli’de yapılan açıklamalarda, 822 akademisyen hakkında davalar açıldığı ve şu ana kadar 522 akademisyenin beraat ettiği hatırlatıldı. İzmir’de Eğitim-Sen 3 No’lu şubede yapılan basın açıklamasını Dokuz Eylül Üniversitesi’nden ihraç edilen Dr. Halis Ulaş okudu. Olağanüstü Hal (OHAL) koşullarında ihraç edildiklerini hatırlatan Ulaş, “Cezalara çarptırıldık, hapis yattık. Seyahat özgürlüğümüzden, adil yargılanma hakkımızdan, çalışma hakkımızdan, sosyal güvencelerimizden yoksun bırakıldık. KHK’li olan arkadaşlarımızın seçilme ve seçme hakkı, velayet hakkı dahi tartışmaya açıldı. Miras hakkı elinden alınanlar oldu. Barış Akademisyeni Dr. Mehmet Fatih Tıraş hayatına son verdi” dedi.

“OHAL Komisyonu adaleti geciktiriyor” Anayasa Mahkemesi’nin 26 Temmuz 2019’da verdiği kararla barış talebini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğini vurgulayan Ulaş, “Şu sıralar beraat kararları alıyoruz; ancak hala gasp edilmiş haklarımızı geri alabilmiş değiliz. Ne üniversitelerimize dönebildik ne de pasaportlarımızı geri alabildik. Hala çalışma hakkından ve seyahat özgürlüğünden mahrumuz” diye konuştu. Açıklamada, “Bize adres olarak OHAL icadı bir komisyon gösteriliyor. Oysa bu kurum sorunları çözmüyor, aksine çoğaltıyor. İşleyişi ve kararları tartışmalı. Adaleti geciktiriyor. Hala değerlendirilmeyi bekleyen 33 bin dosya var önünde. 406 Barış Akademisyeninin ve KESK üyesi 1500 kamu emekçisinin dosyası da bekleyenler arasında. Buradan çıkan hukuksuz kararların mahkemelerce bozulması uzun yıllar alıyor. Sorunlarımız acil demokratik çözümler gerektiriyor” ifadesine yer verildi. Aynı göreve iade talebi Görevlerinden ihraç edilen akademisyenler taleplerini şöyle sıraladı: - “Bu suça ortak olmayacağız!” bildirisinin imzacısı olup KHK ile ihraç edilen, sözleşmesi yenilenmeyen, sözleşmesi feshedilen, istifa etmek ya da emekliye ayrılmak zorunda kalan tüm imzacılar, ihraç edildikleri kurumlardaki görevlerine geri dönebilmelidir.