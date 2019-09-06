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Barış Akademisyenleri’ne ilk beraat

06.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

Barış Akademisyenleri ile ilgili açılan davalarda ilk kez bir mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı dikkate alarak beraat kararı verdi.

Barış Akademisyenleri’ne ilk beraat

Barış Akademisyenleri ile ilgili açılan davalarda ilk kez bir mahkeme beraat kararı verdi. İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Kanun Hükmünde Kararname ile Iğdır Üniversitesi'nden ihraç edilen araştırma görevlisi Özlem Şendeniz'in beraatine hükmetti.

Gerekçeli karar henüz açıklanmadı ancak mahkemenin kararını İstanbul Başsavcılığı'nın yeni mütalaası doğrultusunda aldığı belirtiliyor.

Bianet'in haberine göre daha önce sanığın Terörle Mücadele Kanunu'nun "örgüt propagandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden cezalandırılmasını isteyen savcı, mütalaasını Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına atıf yaparak değiştirdi ve yeni mütalaasını açıkladı. AYM'nin bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu doğrultusunda karar verdiğini söyleyen savcı yeni mütalaasında sanığın beraatini istedi. Mahkeme de AYM kararı uyarınca Şendeniz'in beraatine karar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI

Anayasa Mahkemesi 26 Temmuz'da kamuoyunda "Barış Bildirisi” olarak da bilinen "Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için yargılanan akademisyenlerden 10'unun bireysel başvurusunu karara bağlamıştı. AYM Genel Kurulu, akademisyenlerin bildiriyi imzaladıkları için "silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılmalarının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar vermişti.

Genel Kurul'da yapılan oylamada 8'e karşı 8 eşitlik çıktığı ancak eşitlik halinde AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın ihlal yönündeki tercihinin 2 oy sayılması nedeniyle 8'e karşı 9 oyla hak ihlali kararının alındığı bildirilmişti.

AYM ayrıca başvuru sahiplerine hak ihlali nedeniyle 9'ar bin TL tazminat ödenmesine karar vermiş, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama için karar örneğinin yerel mahkemelere gönderilmesine hükmetmişti.

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin "Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirisi 1128 akademisyenin imzasıyla 10 Ocak 2016 tarihinde yayınlanmıştı. Sonraki katılımlarla bildiriye imza atanların sayısı 2 bin 212 olmuştu. Bildiriye imza atan 200'den fazla akademisyen hakkında 15 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

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