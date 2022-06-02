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Barış Akarsu'nun sevgilisi kimdi? Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak öldü mü? Zeynep Koçak kaç yaşındaydı?

02.06.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak ünlü şarkıcının biyografi filminde rol alacak olan Aslı Bekiroğlu'nun açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Aslı Bekiroğlu gelen tepkiler üzerine filmin kadrosundan ayrıldı. Vatandaşlar internette; Barış Akarsu'nun sevgilisi kimdi? Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak öldü mü? Zeynep Koçak kaç yaşındaydı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

Barış Akarsu'nun sevgilisi kimdi? Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak öldü mü? Zeynep Koçak kaç yaşındaydı?

Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak, Aslı Bekiroğlu'nun tepki çeken sözleri sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Peki Barış Akarsu'nun sevgilisi kimdi? Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak öldü mü? Zeynep Koçak kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde...

BARIŞ AKARSU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİ?

Akademi Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak'tır.

Zeynep Koçak 6 Ocak 1983 yılında doğdu, İstanbul'da yaşıyordu. Zeynep liseyi bitirdikten sonra üniversite için ''Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'' 2 yıllık İşletme bölümünde okumak üzere Zonguldak' a gitti. Bir süre sonra o sıralarda Karadeniz Ereğli'de canlı müzik yapan Barış Akarsu ile tanıştı.

BARIŞ AKARSU'NUN SEVGİLİSİ ZEYNEP KOÇAK ÖLDÜ MÜ?

Barış Akarsu'nun hayatını kaybettiği kazada aracın içinde Zeynep Koçak da vardı.

Zeynep Koçak da aynı kazada Barış Akarsu'yla birlikte yaşamını yitirdi.

ZEYNEP KOÇAK KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep Koçak vahim kaza sonucu 24 yaşında hayatını kaybetti.

Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu ile ilgili ne dedi?

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

2004 yılında Akademi Türkiye Yarışması ile tanınan Barış Akarsu, 1979 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren mızıka, gitar, klavye ve flüt gibi enstrümanları çalmaya başlayan sanatçı, müziğin yanı sıra basketbol, karete ve yelkenle de ilgilendi. Liseden sonra Antalya'da müzisyenlik ve animatörlük yapan Akarsu, daha sonra Karadeniz Ereğli'sine taşındı.

2004 yılında Akademi Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra aynı zamanda "Yalancı Yarim" adlı TV dizisinde de rol alan Akarsu, kendi girişimi ile Ocak 2005'te Islak Islak adlı albümü çıkardı.

ASLI BEKİŞROĞLU'NDAN 'BARIŞ AKARSU' AÇIKLAMASI

Aslı Bekiroğlu, filmde Barış Akarsu'nun kız arkadaşını oynayacağını söyledi.

"Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, alaycı bir şekilde gülüp, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" yanıtını veren ünlü oyuncu tepki çekti.

Aslı Bekiroğlu, gelen tepkilerin ardından ise Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu rol alacağı filmden ayrıldığını duyurdu.

Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu ile ilgili yaptığı açıklama sonrası gelen tepkiler üzerine paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılando. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum"

aslı bekiroğlu

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Aslı Bekiroğlu Barış Akarsu Zeynep Koçak
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