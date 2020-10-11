Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın 4 aylık hamile olduğu iddia edildi! Açıklama geldi

6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç Temmuz ayında evlendi. Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın hamile olduğu iddiaları yine gündeme geldi.

Magazin D haberine göre; Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın 4 aylık hamile olduğu iddia edildi. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a özel açıklamalarda bulunan Gupse Özay, söylentileri yalanladı. Özay, "Hamile değilim ama çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Gupse Özay’ın hamile olduğu haberleriyle alakalı konuşan Arduç "Bu tarz haberler beklediğimiz şeylerdi. Biz çocuk çok istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir haberi keyifle paylaşırız. Şu an öyle bir durum yok” şeklinde açıklama yapmıştı.



