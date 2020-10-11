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  4. Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın 4 aylık hamile olduğu iddia edildi! Açıklama geldi

Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın 4 aylık hamile olduğu iddia edildi! Açıklama geldi

11.10.2020 13:42 | Son Güncelleme:
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Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın 4 aylık hamile olduğu iddia edildi! Açıklama geldi

Çukur'un son sezonuna dahil olan Barış Arduç baba oluyor. Arduç ile yazın evlenen Gupse Özay hamile... Gupse Özay'ın 4 aylık hamile olduğu iddia edildi. Gupse Özay iddialara jet hızında yanıt verdi.

6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç Temmuz ayında evlendi. Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın hamile olduğu iddiaları yine gündeme geldi.

Magazin D haberine göre; Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın 4 aylık hamile olduğu iddia edildi. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a özel açıklamalarda bulunan Gupse Özay, söylentileri yalanladı. Özay, "Hamile değilim ama çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Gupse Özay’ın hamile olduğu haberleriyle alakalı konuşan Arduç "Bu tarz haberler beklediğimiz şeylerdi. Biz çocuk çok istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir haberi keyifle paylaşırız. Şu an öyle bir durum yok” şeklinde açıklama yapmıştı.

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