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Barış Arduç romantiklikte çığır açtı!

13.07.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında meslektaşı Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay'ın hamile olduğu öğrenilmişti. Baba olmak için gün sayan Arduç, romantiklikte çığır açtı. Arduç'un taktığı 'G' harfli kolyenin sırrı çözüldü.

Barış Arduç romantiklikte çığır açtı!

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 yılında Çeşme'de evlendi.Bir süredir ortalarda görünmeyen Gupse Özay'ın 7.5 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği biliniyor.

'GUPSE' DETAYI ŞAŞIRTTI

Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; Şu sıralar babalık heyecanı yaşayan oyuncu Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde bir hayranıyla fotoğraf çekildi.

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SADECE YATTIĞINDA KOLYEYİ ÇIKARTIYOR

Arduç'un, eşi Gupse Özay'ın adının baş harfini boynunda taşıdığı görüldü.Gazeteci Arif Hür, eşi Gupse Özay'ın adının baş harfini boynunda taşıyan Barış Arduç hakkında şu ifadeleri kullandı: "Eşine karşı büyük bir aşk besleyen yakışıklı oyuncu, o kolyesini sadece yattığı zaman çıkartıyormuş.Barış Arduç, taktığı 'G' harfli kolyenin uğruna ve kendisini musibetlerden koruduğuna da inanıyor.Velhasıl kelam, 'hanımcılık' kazandı diyebiliriz..."

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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Gupse Ozay
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