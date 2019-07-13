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Barış Arduç'a Lübnan'dan ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 01:10 | Son Güncelleme

Türk oyuncu Barış Arduç, Lübnan'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Beyrut Uluslararası Ödülleri gecesinde "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülünü aldı

Barış Arduç, Lübnan'da düzenlenen Beyrut Uluslararası Ödülleri'nde (BIAF) "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Lübnan'da bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Beyrut Uluslararası Ödülleri gecesinde ödüle layık görülen uluslararası 200 isimden biri de Türk oyuncu Arduç oldu.

“Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” seçilen ünlü oyuncu Arduç, ödülünü almak için geldiği Beyrut'ta Lübnanlı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ödülünü Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın elinden alan Arduç, şunları söyledi:

"Beyrut hep görmek istediğim bir şehirdi. Farklı coğrafyalardan takdir görmek ve beğeni kazanmak gerçekten onurlandırıyor insanı. Herkes inanılmaz misafirperver ve kibar karşıladı bizi. Umarım bir daha Lübnan'a gelmeye fırsat bulur ve daha fazla vakit geçirme imkanı bulabilirim. BIAF harika bir ödül gecesiydi. Tüm seçici kurula teşekkür ediyorum."

Beyrut Uluslararası Ödülleri'nde daha önce de Nur Fettahoğlu ve Meryem Uzerli “Yılın En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerine layık bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BARIŞ ARDUÇ Lübnan

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