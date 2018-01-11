MAGAZİN

Barış Arduç'tan 850 bin TL'lik anlaşma

MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 22:24 | Son Güncelleme 8 saat önce

Kiralık Aşk dizisiyle zirve yapan oyuncu Barış Arduç, bir spor markasının yeni koleksiyonunun tasarımını yapmak için 850 bin TL'lik anlaşma yaptı.

Barış Arduç'tan 850 bin TL'lik anlaşma

Son olarak Kiralık Aşk'taki partneri Elçin Sangu ile Mutluluk Zamanı filminde rol alan Barış Arduç New Balance markası için özel koleksiyon hazırlayacak. Milliyet'in haberine göre basın mensuplarının karşısına geçen Arduç’un, proje için 850 bin TL aldığı iddia edildi.

Oyuncunun ses dalgalarından ilham aldığı ve parmak izi gibi benzersiz olan ses tonundan yola çıkarak hazırladığı Barış Arduç XNB İlkbahar/Yaz Koleksiyonu yaz aylarında piyasada olacak. Marka yönetici Önder Öztarhan’la spor yaparken tanıştıklarını söyleyen Arduç, “Mesleğim olmamasına rağmen, spora olan tutkumu fark edip buna değer görmesi, başka bir ruh ve şevkle beraber yürümeyi talep etmesi beni çok onore etti” diye konuştu.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kiralık aşk Barış Arduç

En Çok Okunan Haberler

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Ünlü sanatçı askerlere konser verdi

Ünlü sanatçı askerlere konser verdi

Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuğba Özay'dan o paylaşım hakkında açıklama

Tuğba Özay'dan o paylaşım hakkında açıklama

Bulut Aras'ın son hali görenleri şaşırttı!

Bulut Aras'ın son hali görenleri şaşırttı!

Gonca Vuslateri'nin Seda Sayan taklidi sosyal medyayı salladı!

Gonca Vuslateri'nin Seda Sayan taklidi sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Jessica Falkholt hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Jessica Falkholt hayatını kaybetti

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

Serdar Ortaç: 'Ebru bugün çağırsa koşarak giderim'

Serdar Ortaç: 'Ebru bugün çağırsa koşarak giderim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.