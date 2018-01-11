Barış Arduç'tan 850 bin TL'lik anlaşma

Son olarak Kiralık Aşk'taki partneri Elçin Sangu ile Mutluluk Zamanı filminde rol alan Barış Arduç New Balance markası için özel koleksiyon hazırlayacak. Milliyet'in haberine göre basın mensuplarının karşısına geçen Arduç’un, proje için 850 bin TL aldığı iddia edildi.

Oyuncunun ses dalgalarından ilham aldığı ve parmak izi gibi benzersiz olan ses tonundan yola çıkarak hazırladığı Barış Arduç XNB İlkbahar/Yaz Koleksiyonu yaz aylarında piyasada olacak. Marka yönetici Önder Öztarhan’la spor yaparken tanıştıklarını söyleyen Arduç, “Mesleğim olmamasına rağmen, spora olan tutkumu fark edip buna değer görmesi, başka bir ruh ve şevkle beraber yürümeyi talep etmesi beni çok onore etti” diye konuştu.

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