Barış Atay'a ne oldu? Barış Atay'ın aracına sabotaj iddiası (Barış Atay kimdir?)

Barış Atay'ın aracına yönelik 'sabotaj' iddiası bir anda gündem oldu. İddialar sonrası pek çok kişi Google'da "Barış Atay'a ne oldu? Barış Atay kimdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte dün akşamdan bu yana yaşanan gelişmeler ve detaylar...

BARIŞ ATAY'A NE OLDU?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak sabotaj girişimini duyurdu:

"Antakya’da ve bölgede Partimizin faaliyetlerinde kullandığımız araç. Yolda giderken, 2 bijon yerinden çıktı. Servis, 5 bijonun da gevşetilmiş olduğunu belirtti. Bu müdahalenin, tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz. O yüzden uyarıyoruz! Sorumlusunu ya siz bulursunuz ya da biz!"

HATAY VALİLİĞİ'NDEN 'BARIŞ ATAY' AÇIKLAMASI

Hatay Valiliği, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun "Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönündeki paylaşımının ardından konunun kolluk kuvvetlerince her yönüyle araştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medya hesabı üzerinden Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun "Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönünde bir paylaşımda bulunduğu belirtildi.