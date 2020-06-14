HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Barış Atay'a ne oldu? Barış Atay'ın aracına sabotaj iddiası (Barış Atay kimdir?)

Barış Atay'a ne oldu? Barış Atay'ın aracına sabotaj iddiası (Barış Atay kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 09:09 | Son Güncelleme

TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay Mengüllüoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Hatay'ın Antakya ilçesinde ve bölgede parti faaliyetleri için kullandığı aracın 5 bijonunun gevşetildiğini söyledi.Türkiye İşçi Partisi ise yaptığı açıklamada sabotaj girişimin emniyet tarafından doğrulandığını ve aracın takla atmasının amaçlandığı öne sürüldü. Bir anda gündem olan olayın ardından "Barış Atay'a ne oldu? Barış Atay kimdir?" soruları Google'da aratılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

Barış Atay'a ne oldu? Barış Atay'ın aracına sabotaj iddiası (Barış Atay kimdir?)

Barış Atay'ın aracına yönelik 'sabotaj' iddiası bir anda gündem oldu. İddialar sonrası pek çok kişi Google'da "Barış Atay'a ne oldu? Barış Atay kimdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte dün akşamdan bu yana yaşanan gelişmeler ve detaylar...

BARIŞ ATAY'A NE OLDU?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak sabotaj girişimini duyurdu:

"Antakya’da ve bölgede Partimizin faaliyetlerinde kullandığımız araç. Yolda giderken, 2 bijon yerinden çıktı. Servis, 5 bijonun da gevşetilmiş olduğunu belirtti. Bu müdahalenin, tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz. O yüzden uyarıyoruz! Sorumlusunu ya siz bulursunuz ya da biz!"

barıs atay

HATAY VALİLİĞİ'NDEN 'BARIŞ ATAY' AÇIKLAMASI

Hatay Valiliği, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun "Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönündeki paylaşımının ardından konunun kolluk kuvvetlerince her yönüyle araştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medya hesabı üzerinden Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun "Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönünde bir paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili olarak ne Valiliğimize ne de kolluk kuvvetlerimize bu yönde herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Olayın sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilmesinin ardından ilgililerle yapılan telefon görüşmesinde ise konuyla ilgili herhangi bir şikayetlerinin olmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Buna rağmen konu, kolluk kuvvetlerimiz tarafından her yönüyle araştırılmaktadır."

TİP'TEN AÇIKLAMA: SABOTAJ

Valilik ve emniyetin teknik ön incelemesinde araca kasıtlı bir müdahale yapıldığı ve takla atması hedeflendiği belirtilen açıklamada, “Konuyla ilgilenen valilik, emniyet görevlileri ve teknik ön incelemesinde araca kasıtlı olarak müdahale edildiği ve aracın takla atması hedeflendiği belirtilmiştir” ifadeleri yer aldı.

TİP’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay Mengüllüoğlu’nun ve Hatay İl Örgütümüzün kullandığı araca, lastik bijonları gevşetilerek sabotaj düzenlendiği anlaşılmıştır. Aracı kullanan yoldaşımız bir kaza yaşanmadan durumu fark etmiştir. ve kendisinin sağlık durumu iyidir. Konuyla ilgilenen valilik, emniyet görevlileri ve teknik ön incelemesinde araca kasıtlı olarak müdahale edildiği ve aracın takla atması hedeflendiği belirtilmiştir. Yoldaşlarımızın canına kast eden bu alçakça saldırının failleri bilsinler ki hiçbir gün Türkiye İşçi Partisi’ni yolundan döndürmez. Türkiye İşçi Partisi hiçbir karanlık odağın gözdağına boyun eğmez. Failler bulunana ve gerekli cezayı alana kadar konunun takipçisi olacağız."

CHP'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Barış Atay'a geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajı verdi.

Özel, "Bu çok vahim bir duruma işaret ediyor. Şüphesi bile kabul edilebilir değil. İçişleri Bakanlığı'nın bu konunun üzerine ciddiyetle gitmesini bekliyoruz. Barış Atay vekilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay , 22 Eylül 1981 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Doğumundan kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelen ailesiyle birlikte 1999 yılına kadar Antakya'da yaşadı.

EĞİTİM HAYATI

18 yaşında iken 1999 yılında üniversitede okumak için Adana'ya gitti. Ve kazandığı, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Okulun son yılında fikir değiştirerek okulu bırakmış ve İstanbul'a giderek, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümü sınavlarını geçmiş, böylece öğrenimine burada devam etmiştir. Bu üniversitenin tiyatro bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi Sinema-Tv bölümü yüksek lisans öğrencisi olmuştur.

Arka Sıradakiler dizisindeki 'Saffet' rolüyle ünlendi. Ardından 2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde oynadı.

Barış Atay, 8 Mart 2013 tarihinde oyuncu ve yönetmen yardımcısı Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir.

17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı sinema filminin yönetmenliğini Barış Atay yaparken, aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır. Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.

EŞİ BESTE SULTAN KASAPOĞLU KİMDİR?

Oyuncu ve yönetmen olarak bir çok projede görev alan Beste Sultan Kasapoğulları 1983 İzmir doğumludur. Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur.

İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini İzmir’de tamamlamış, Üniversite döneminde iken mankenlik, radyo programcılığı, dans, yönetici asistanlığı ve muhabirlik gibi işlerle uğraşmıştır. Büyük Buluşma, Yeşeren Düşler, Tek Türkiye, Bir Kadın Tanıdım, Hayat Devam Ediyor, Kobik Bir Aşk Hikayesi, Kaçak, Hayat Ağacı, Ulan İstanbul, Aşk Laftan Anlamaz, Ölene Kadar ve Yuvamdaki Düşman isimli dizilerde yardımcı yönetmenlik yapmıştır.

2011 yılında yayınlanmış olan Hayat Devam Ediyor isimli dizinin 3 bölümünde gazeteci Burcu karakterine can vermiştir.

2013 yılında Barış Atay Mengüllü ile evlenmiştir, bu evliliğinden Baran isminde bir oğlu vardır.

Barış Atay'ın Tiyatro Oyunları :

2013 - Kırmızı Yorgunları, Emek Sahnesi
2011 - Görünmeyen, Tiyatro Karnaval
2009 - Istibdat Kumpanyası, Uğur Saatçi - Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 24. Genç Günler
2009 - Schweyk, Yeditepe Üniversitesi
2008 - Zengin Mutfağı. Vasıf Öngören- Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 23. Genç Günler
2007 - Bir Anarşistin Kaza sonucu Ölümü, Yeditepe Üniversitesi
2007 - Ada, ODDÜ Tiyatro Şenliği
2007 - Ekmek İşçileri, Sanat İşçiliği Tiyatrosu
2005 - Çehov'dan 4 kısa oyun- Mevsimlerden Tiyatro, Yazar Anton Çehov – Antakya Kültür Şenliği
2005 - Finalde Shakespeare - Mevsimlerden Tiyatro, Ege Üniversitesi Tiyatro Festivali

Film ve dizileri:

2015 - Eksik (Sinema Filmi)2015 - Eksik (Deniz) (Sinema Filmi)
2012 - Güzel Günler Göreceğiz (Film)
2012 - Şubat (Konuk oyuncu) (dizi)
2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (dizi)
2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (dizi)
2007 - Zincirbozan (Film)
2006 - Hacı (dizi)
2006 - Kabuk (Film)
2006 - Şöhret (dizi)
2002 - Aşk ve Gurur (dizi)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
Fotoğrafçılar keşfetti! Artvin'de tarihi kemer köprüFotoğrafçılar keşfetti! Artvin'de tarihi kemer köprü
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Güney Kore'yi askeri müdahale ile tehdit etti

Güney Kore'yi askeri müdahale ile tehdit etti

Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

Barış Atay'a 'sabotaj' olayıyla ilgili flaş açıklama

Barış Atay'a 'sabotaj' olayıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

Diğer Haberler
Ne zamana kadar maske takmaya devam edeceğiz? Bilim Kurulu üyesi Levent Yamanel açıkladı!

Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu üyesi açıkladı!

Antalya'daki Tazı Kanyonu'nda klip

Gören hem şaştı hem hayran kaldı

Fotoğrafçılar keşfetti! Artvin'de tarihi kemer köprü

Fotoğrafçılar keşfetti! Artvin'de tarihi kemer köprü

Akçakoca'da tüm tedbirler alındı! Tatilciler bekleniyor

Hazırlıklar tamam! Bir şehir onları bekliyor...

HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası son dakika yasak kararları! Hangi illerde giriş çıkış yasağı getirildi?

8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli'ye giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.