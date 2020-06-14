Barış Atay'a ne oldu? Barış Atay'ın aracına sabotaj iddiası (Barış Atay kimdir?)

Barış Atay'ın aracına yönelik 'sabotaj' iddiası bir anda gündem oldu. İddialar sonrası pek çok kişi Google'da "Barış Atay'a ne oldu? Barış Atay kimdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte dün akşamdan bu yana yaşanan gelişmeler ve detaylar...
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak sabotaj girişimini duyurdu:
"Antakya’da ve bölgede Partimizin faaliyetlerinde kullandığımız araç. Yolda giderken, 2 bijon yerinden çıktı. Servis, 5 bijonun da gevşetilmiş olduğunu belirtti. Bu müdahalenin, tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz. O yüzden uyarıyoruz! Sorumlusunu ya siz bulursunuz ya da biz!"
Hatay Valiliği, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun "Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönündeki paylaşımının ardından konunun kolluk kuvvetlerince her yönüyle araştırıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medya hesabı üzerinden Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun "Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönünde bir paylaşımda bulunduğu belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Konuyla ilgili olarak ne Valiliğimize ne de kolluk kuvvetlerimize bu yönde herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Olayın sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilmesinin ardından ilgililerle yapılan telefon görüşmesinde ise konuyla ilgili herhangi bir şikayetlerinin olmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Buna rağmen konu, kolluk kuvvetlerimiz tarafından her yönüyle araştırılmaktadır."
TİP'TEN AÇIKLAMA: SABOTAJ
Valilik ve emniyetin teknik ön incelemesinde araca kasıtlı bir müdahale yapıldığı ve takla atması hedeflendiği belirtilen açıklamada, “Konuyla ilgilenen valilik, emniyet görevlileri ve teknik ön incelemesinde araca kasıtlı olarak müdahale edildiği ve aracın takla atması hedeflendiği belirtilmiştir” ifadeleri yer aldı.
TİP’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay Mengüllüoğlu’nun ve Hatay İl Örgütümüzün kullandığı araca, lastik bijonları gevşetilerek sabotaj düzenlendiği anlaşılmıştır. Aracı kullanan yoldaşımız bir kaza yaşanmadan durumu fark etmiştir. ve kendisinin sağlık durumu iyidir. Konuyla ilgilenen valilik, emniyet görevlileri ve teknik ön incelemesinde araca kasıtlı olarak müdahale edildiği ve aracın takla atması hedeflendiği belirtilmiştir. Yoldaşlarımızın canına kast eden bu alçakça saldırının failleri bilsinler ki hiçbir gün Türkiye İşçi Partisi’ni yolundan döndürmez. Türkiye İşçi Partisi hiçbir karanlık odağın gözdağına boyun eğmez. Failler bulunana ve gerekli cezayı alana kadar konunun takipçisi olacağız."
CHP'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Barış Atay'a geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajı verdi.
Özel, "Bu çok vahim bir duruma işaret ediyor. Şüphesi bile kabul edilebilir değil. İçişleri Bakanlığı'nın bu konunun üzerine ciddiyetle gitmesini bekliyoruz. Barış Atay vekilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.
Barış Atay , 22 Eylül 1981 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Doğumundan kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelen ailesiyle birlikte 1999 yılına kadar Antakya'da yaşadı.
EĞİTİM HAYATI
18 yaşında iken 1999 yılında üniversitede okumak için Adana'ya gitti. Ve kazandığı, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Okulun son yılında fikir değiştirerek okulu bırakmış ve İstanbul'a giderek, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümü sınavlarını geçmiş, böylece öğrenimine burada devam etmiştir. Bu üniversitenin tiyatro bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi Sinema-Tv bölümü yüksek lisans öğrencisi olmuştur.
Arka Sıradakiler dizisindeki 'Saffet' rolüyle ünlendi. Ardından 2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde oynadı.
Barış Atay, 8 Mart 2013 tarihinde oyuncu ve yönetmen yardımcısı Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir.
17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı sinema filminin yönetmenliğini Barış Atay yaparken, aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır. Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.
EŞİ BESTE SULTAN KASAPOĞLU KİMDİR?
Oyuncu ve yönetmen olarak bir çok projede görev alan Beste Sultan Kasapoğulları 1983 İzmir doğumludur. Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur.
İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini İzmir’de tamamlamış, Üniversite döneminde iken mankenlik, radyo programcılığı, dans, yönetici asistanlığı ve muhabirlik gibi işlerle uğraşmıştır. Büyük Buluşma, Yeşeren Düşler, Tek Türkiye, Bir Kadın Tanıdım, Hayat Devam Ediyor, Kobik Bir Aşk Hikayesi, Kaçak, Hayat Ağacı, Ulan İstanbul, Aşk Laftan Anlamaz, Ölene Kadar ve Yuvamdaki Düşman isimli dizilerde yardımcı yönetmenlik yapmıştır.
2011 yılında yayınlanmış olan Hayat Devam Ediyor isimli dizinin 3 bölümünde gazeteci Burcu karakterine can vermiştir.
2013 yılında Barış Atay Mengüllü ile evlenmiştir, bu evliliğinden Baran isminde bir oğlu vardır.
Barış Atay'ın Tiyatro Oyunları :
2013 - Kırmızı Yorgunları, Emek Sahnesi
2011 - Görünmeyen, Tiyatro Karnaval
2009 - Istibdat Kumpanyası, Uğur Saatçi - Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 24. Genç Günler
2009 - Schweyk, Yeditepe Üniversitesi
2008 - Zengin Mutfağı. Vasıf Öngören- Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 23. Genç Günler
2007 - Bir Anarşistin Kaza sonucu Ölümü, Yeditepe Üniversitesi
2007 - Ada, ODDÜ Tiyatro Şenliği
2007 - Ekmek İşçileri, Sanat İşçiliği Tiyatrosu
2005 - Çehov'dan 4 kısa oyun- Mevsimlerden Tiyatro, Yazar Anton Çehov – Antakya Kültür Şenliği
2005 - Finalde Shakespeare - Mevsimlerden Tiyatro, Ege Üniversitesi Tiyatro Festivali
Film ve dizileri:
2015 - Eksik (Sinema Filmi)2015 - Eksik (Deniz) (Sinema Filmi)
2012 - Güzel Günler Göreceğiz (Film)
2012 - Şubat (Konuk oyuncu) (dizi)
2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (dizi)
2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (dizi)
2007 - Zincirbozan (Film)
2006 - Hacı (dizi)
2006 - Kabuk (Film)
2006 - Şöhret (dizi)
2002 - Aşk ve Gurur (dizi)