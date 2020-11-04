Barış Atay'a saldırı davasında tutukluluğa devam kararı çıktı

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ömür Canpolat, Çağrı Hasan Çalışkan ve Çağlar Baş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

"ARKADAŞIMA VURDUĞU İÇİN MÜŞTEKİYE MÜDAHALE ETTİM"

Tutuklu sanık Ömür Can Polat savunmasında müştekiyi tanımadığını ve olayın müştekinin milletvekili sıfatı nedeniyle gerçekleşmediğini öne sürerek "Müşteki önümüzde bir arkadaşıyla yürüyordu, ben yol vermesini istedim. Bu aşamaya kadar müştekinin yüzünü hiç görmedim. Biz yol isteyince müşteki 'Sen kim oluyorsun da benle muhatap oluyorsun' tarzında bir şey söyledi. Biz de kendisine 'Beyefendi sakin olun, yol verin geçelim' dedik. Ancak müşteki yol vermediği gibi bize hakaret etti. Ayrıca yanımda bulunan Çağrı Hasan Çalışkan'a vurdu. Arkadaşıma vurduğu için müştekiye müdahale ettim ancak müştekiye kesinlikle hakaretlerde bulunmadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" şeklinde beyanda bulundu.

MİLLETVEKİLİ OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜLER

Tutuklu sanık Çağrı Hasan Çalışkan ise beyanında yol verme tartışması yüzünden müştekinin kendilerine hakaret ettiğini, aralarında arbede çıktığını, olaydan sonraki günde haberler aracılığıyla müştekinin milletvekili olduğunu öğrendiğini iddia etti. Sanık Çalışkan tahliyesini ve beraatini talep etti.