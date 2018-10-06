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Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.10.2018 19:22 | Son Güncelleme

HDP'den milletvekili seçilen Erkan Baş ve Barış Atay, yaptıkları basın toplantısıyla partiden ayrılarak Türkiye İşçi Partisine geçtiklerini duyurdu.

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

24 Haziran seçimlerinde HDP'den Meclis'e giren Erkan Baş ve Barış Atay, yaptıkları basın toplantısıyla HDP'den ayrılarak Türkiye İşçi Partisine katıldıklarını duyurdu.

HDP EŞ BAŞKANLARI DA TOPLANTIYA KATILDI

İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve Hatay Milletvekili Barış Atay, yaptıkları basın toplantısında HDP'den ayrıldıklarını duyurdu. Türkiye İşçi Partisini kurarak siyasete bu çatı altında devam edeceklerini duyuran milletvekillerinin basın toplantısına, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli de katıldı.

Erkan Baş, basın toplantısında, atılan adımın bir ayrılık olmadığını, dayanışmalarının Türkiye İşçi Partisi'nin resmi kuruluşunun tamamlanmasıyla bugünden itibaren başka bir biçimde süreceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
HDP barış atay Türkiye İşçi Partisi Erkan Baş

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