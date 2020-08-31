Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Barış Atay, saldırı öncesi Siirt'te intihar girişiminde bulunduktan sonra hastanede hayatını kaybeden İpek Er'e "nitelikli cinsel saldırı" suçlaması ile tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a ait olduğu öne sürülen telefon mesajlarıyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Atay, Twitter'daki paylaşımına Süleyman Soylu'nun da hesabını ekleyerek "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" yazmıştı.

https://twitter.com/barisatay/status/1300038146260955136

Süleyman Soylu da Twitter hesabından Barış Atay'ın tweet'ini alıntılayıp "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı, benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma'nın kollayıcısı. Dikkat yakalanma" demişti.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1300059369548197888