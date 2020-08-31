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Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı

31.08.2020 09:45 | Son Güncelleme

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. TİP, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavisi süren Barış Atay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Partiden yapılan açıklamada, "Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir. Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz" denildi.

Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Barış Atay, saldırı öncesi Siirt'te intihar girişiminde bulunduktan sonra hastanede hayatını kaybeden İpek Er'e "nitelikli cinsel saldırı" suçlaması ile tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a ait olduğu öne sürülen telefon mesajlarıyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Atay, Twitter'daki paylaşımına Süleyman Soylu'nun da hesabını ekleyerek "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" yazmıştı.

https://twitter.com/barisatay/status/1300038146260955136

Süleyman Soylu da Twitter hesabından Barış Atay'ın tweet'ini alıntılayıp "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı, benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma'nın kollayıcısı. Dikkat yakalanma" demişti.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1300059369548197888

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllüoğlu, 1981 yılında Almanya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamladı. 1999 yılında girdiği Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü 2003'te bıraktı ve 2004'te Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2009'da eğitimini tamamladı.

Birçok profesyonel tiyatro oyununda, TV dizisinde ve sinema filminde rol alan Atay, Kadıköy Emek Tiyatrosunun ve Barikat Filmin kurucularından.

Barış Atay, Eksik ve Aden isimli iki sinema filminin yönetmenliğini üstlendi. TİP Kurucu Meclis Üyesi olan Atay, Oyuncular Sendikasının da kurucu üyelerinden.

Atay, 24 Haziran 2018'de Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Hatay milletvekili seçilmiş ve 11 Ekim 2018'de TİP'e geçmişti.

Bakan Soylu'dan Barış Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olurBakan Soylu'dan Barış Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
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