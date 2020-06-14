Barış Atay Mengüllüoğlu'na 'sabotaj' olayıyla ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama

Hatay Valiliği, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun "Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönündeki paylaşımının ardından konunun kolluk kuvvetlerince her yönüyle araştırıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medya hesabı üzerinden Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun "Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönünde bir paylaşımda bulunduğu belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Konuyla ilgili olarak ne Valiliğimize ne de kolluk kuvvetlerimize bu yönde herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Olayın sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilmesinin ardından ilgililerle yapılan telefon görüşmesinde ise konuyla ilgili herhangi bir şikayetlerinin olmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Buna rağmen konu, kolluk kuvvetlerimiz tarafından her yönüyle araştırılmaktadır."
Türkiye İşçi Partisi tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. TİP'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay Mengüllüoğlu'nun ve Hatay İl Örgütümüzün kullandığı araca, lastik bijonları gevşetilerek sabotaj düzenlendiği anlaşılmıştır.
Aracı kullanan yoldaşımız bir kaza yaşanmadan durumu fark etmiştir ve kendisinin sağlık durumu iyidir.
Konuyla ilgilenen valilik, emniyet görevlileri, teknik ön incelemesinde araca kasıtlı olarak müdahale edildiği ve aracın takla atması hedeflendiği belirtilmiştir.
Yoldaşlarımızın canına kast eden bu alçakça saldırının failleri bilsinler ki hiçbir güç Türkiye İşçi Partisi'ni yolundan döndürmez.
Türkiye İşçi Partisi hiçbir karanlık odağın gözdağına boyun eğmez.
Failler bulunana ve gerekli cezayı alana kadar konunun takipçisi olacağız."