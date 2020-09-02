Barış Atay saldırısında 3 kişi gözaltına alındı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de olayla ilgili olarak CHP'li Öztrak'ın açıklamalarına yanıt verdi.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a İstanbul Kadıköy'de yapılan saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Kadıköy'de Atay'a yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki işyeri kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit ettiği ve bu kişilerden 3'ünü gözaltına aldığı öğrenildi.

Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ömer Çelik'ten CHP'ye eleştiri

Twitter'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmanın ardından saldırıya uğrayan Atay'la ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaptı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Barış Atay olayı ile ilgili yaptığı açıklamayı eleştiren Çelik, "Bazı meselelere cevap verirken üslubumuzu korumaya çalışıyoruz. Bunu rakiplerimizden de bekliyoruz. Fakat son zamanlarda CHP sözcüsü bu kuralın dışına çıktı. Yaptığı açıklamaya baktım. İçişleri Bakanımıza 'Saray'ın atama memuru' diyor. Bu ifade terbiyesiz bir ifadedir" dedi.