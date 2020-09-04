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Barış Atay şikayetçi sıfatı ile ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

Kadıköy'de saldırıya uğrayan TİP Milletvekili Barış Atay, şikayetçi sıfatı ile verdiği ifadede, saldırganların kendisine 'vatan haini' diyerek arkadan vurmaya başladığını söylediği öğrenildi.

Barış Atay şikayetçi sıfatı ile ifade verdi

Kadıköy'de 30 Ağustos gecesi bir grubun saldırısına uğrayan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, şikayetçi sıfatı ile ifade vermek üzere soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Atay'ın ifadesinde, saldırganların 'vatan haini' diyerek kendisine arkadan saldırdığını, saldırının organize ve planlı olduğunu düşündüğünü söylediği öğrenildi.

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Saldırganların yol isteme nedeniyle tartıştıkları için olayın meydana geldiği yönündeki iddianın doğru olmadığını belirten Atay'ın, "Sokak yol istemeyi gerektirecek bir sokak değil. Eylemin planlı ve organize olduğunu düşünüyorum. Arkası araştırılması gereken bir eylem" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

DHA

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