Barış Ayhan: “Sinop dünya pazarına açılıyor”

Sinop Belediyesi ile Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği ortak çalışmalarıyla Sinop, dünya pazarına açılmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in de içinde bulunduğu heyet ile birlikte bir dizi görüşme yapmak ve konferanslara katılmak üzere organize edilen ve dokuz gün süren Amerika seyahatine katıldı. Amerika’nın New York ve Washington eyaletlerinde çeşitli konferanslara ve toplantılara katılan Ayhan, her geçen gün Sinop’u daha iyi yerlere taşıyacak girişimlerde bulunacağını belirtti.

Barış Ayhan yaptığı açıklamada, “Milletvekilimiz Barış Karadeniz, Belediye Başkan Yardımcımız Aydın Hakan Sönmez, belediye meclis üyelerimiz, çok değerli Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği yönetimi ve iş adamlarımızdan oluşan 24 kişilik heyetle New York ve Washington’da organize edilen konferanslara katılmak ve bir dizi görüşmeler yapmak üzere Amerika’da ziyaretlerde bulunduk. Hiç bir sponsor ya da kurum kaynağı kullanmadan, tamamen gönüllülük esasıyla bir araya gelen bu heyetin ortak hedefi güzel kentimiz Sinop. Memleketimizi daha iyi yerlerde görmek için, amacı Sinop olan herkesle el ele verip her geçen gün daha fazla çalışacağız" dedi.