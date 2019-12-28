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  4. Barış Ayhan’dan ‘bakanlıktan gelen para’ açıklaması

Barış Ayhan’dan ‘bakanlıktan gelen para’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 12:00 | Son Güncelleme

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte gündeme gelen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aktarılan 1 milyon TL’nin ne olduğu konusundaki soruları cevapladı.“Projenin maliyeti 25 milyon”Barış Ayhan, Akliman mevkisindeki yapımı planlanan iki köprü için gelen paranın, bir önceki yönetim zamanında aktarıldığını belirterek, “Biz göreve geldiğimizde arkadaşlarımız bana dediler ki ‘bakanlıktan gelen böyle bir para var.’ Akliman’daki köprülerin yapımı için kullanılması gereken tahsisli bir para.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte gündeme gelen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aktarılan 1 milyon TL’nin ne olduğu konusundaki soruları cevapladı.

“Projenin maliyeti 25 milyon”
Barış Ayhan, Akliman mevkisindeki yapımı planlanan iki köprü için gelen paranın, bir önceki yönetim zamanında aktarıldığını belirterek, “Biz göreve geldiğimizde arkadaşlarımız bana dediler ki ‘bakanlıktan gelen böyle bir para var.’ Akliman’daki köprülerin yapımı için kullanılması gereken tahsisli bir para. Biz bu parayı değerlendirelim. Peki, biz bu 1 milyon TL ile ne yapabilirdik? Köprünün bir tanesi yaklaşık 5 milyon TL’ye mal oluyor. İki köprü 10 milyon Lira. Projenin tamamı 25 milyon TL. Bu para iki yıldır belediyenin kasasındaydı. Zaten enflasyon karşısında bu para süratle değer kaybediyordu. Biz de sadece bu paramızın yettiği kadarıyla hizmet verelim dedik ve havaalanı kavşağından birinci köprüye kadar olan kısmı ilk defa sıcak asfalta kavuşturduk” dedi.

“Çalışmalar için bakanlığa sorduk”
Ayhan, gelen 1 milyon TL ile asfalt ve çevre düzenlemeleri çalışmaları yapmak için bakanlıkla görüştüklerini ifade etti. Ayhan, “Bakanlığa sorduk, siz bu parayı iki tane köprünün ve yolun, bisiklet yollarının, kaldırımların yapılması için bize 1 milyon TL para gönderdiniz, projenin tamamı 25 milyon TL. Biz bu 1 milyonla ne kadarını yapabiliriz diye düşündük, asfaltını yaparız dedik. Bakanlığa bu parayı bu bölgede asfalt yapımında kullanabilir miyiz diye sorduk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Cemil Turan 23 Eylül’de bize yazmış; ‘Tüm güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla bu parayla Akliman Hamsilos Tabiat Parkı’nın yolunu yapmanızda bir sakınca yoktur’ diye cevaplamış. Biz de yolun inşaatına başladık” diye konuştu.
Ayhan, asfalt çalışmaları için hak ediş raporu hazırladıklarını, bakanlıktan gelen uzmanların da incelediğini ifade etti. Yol ile ilgili gelen uzmanların gerekli ölçümleri yaptıklarını ve belirledikleri rakamı doğruladıklarını belirterek bakanlık tarafından da onaylandığını ifade etti.

“Kalan para ne zaman gönderilirse çalışmalara devam ederiz”
Başkan Ayhan, projenin tüm maliyetlerini çıkardıklarını ifade ederek, “Projemizi hazırladık. Birinci köprünün yaklaşık maliyeti de 4 milyon 49 bin TL. Bize gelen 1 milyon TL, projenin bakanlık tarafından programa alınması içindi. Projemiz, her şeyimiz hazır. Bakanlık bu 4 milyon TL’yi ne zaman aktarıyoruz derse, ertesi gün ihalesine çıkarız, köprünün yapımına da başlarız. Derseniz ki kendi imkanlarınızla niye yapmıyorsunuz diye; bizim de belediye olarak yatırım programımız var, kendimize göre önceliklerimiz var. Bu öncelik çerçevesinde bunu da değerlendiririz. Bakanlık böyle bir imkanımız yok derse, biz de o zaman öz kaynaklarımızla bu projeyi hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti gösteririz” şeklinde konuştu.

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