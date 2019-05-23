"Barış buluşması"nda silahlı kavga

İZMİR(AA) - İzmir'in Urla ilçesinde barışmak amacıyla bir araya gelen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan U.Ö. (20) ile H.A. (19) yakınlarının aracılığıyla barıştırılmak için 12 Eylül Stadı bahçesinde bir araya getirildi. Bu sırada çıkan tartışma, silahında kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla yaralanan U.Ö. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

