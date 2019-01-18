HABER

BARIŞ DALAN'IN CİPİNİ ÇALAN HIRSIZI ÖLDÜREN KORUMA TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 20:38 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait aracı çalan cezaevi firarisi Cemil Özel'i araçla takip ederek, öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen koruma C.G., "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait aracı çalan cezaevi firarisi Cemil Özel'i araçla takip ederek, öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen koruma C.G., "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı. C.G.'nin sorgusunda çalınan aracı başka araçla takip ettiklerini, iki aracın yan yana gelerek çarpışması üzerine elinde bulunan silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi.
Dün Kartal'da Barış Dalan'ın aracını çalan hırsızı, araçla takip ederek öldürdüğü iddia edilen Barış Dalan'ın koruması C.G. ve şoför E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler.
C.G.'nin sorgusunda Barış Dalan'ın hem koruması hem de şoförü olarak görev yaptığını, olay günü Barış Dalan'ın kızını okula götürmek için kapıda beklediğini, aracı ısıtmak amacıyla çalıştırdığını, araçtan inerek diğer şüpheli E.K. ile sohbet ettiği sırada yanlarında duran bir araçtan inen bir kişinin çalışır vaziyette bıraktığı araca binerek aracı kaçırdığını söyledi.

İKİ ARACIN ÇARPIŞMAYISLA SİLAH ATEŞ ALDI İDDİASI
C.G.'nin E.K. ile birlikte başka araçla aracı takip ettiklerini, çalınan aracın önüne geçmeye çalıştıkları sırada tabancasını çıkararak korkutmak amacıyla hırsıza gösterdiğini, iki aracın çarpışması nedeniyle silahın ateş aldığını, aracın da önündeki araca çarparak durduğunu söylediği öğrenildi. C.G., olaydan sonra 155 ve 112'yi aradıklarını, olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği kaydedildi.
E.K.'da sabah evin kapısında C.G. ile çalışır vaziyette duran aracın yanında beklerken başka araçtan inen bir kişinin araca binerek hızla uzaklaştığını, onu kendisinin kullandığı araçla takip ettiklerini, yan yana geldiklerinde de çarpıştıklarını, C.G.'nin elinde bulunan silahın çarpışmanın etkisi ile ateş aldığını söylediği öğrenildi. Savcı, "Kasten adam öldürme" suçundan sorguladığı C.G.'yi tutuklanması, "Kasten adam öldürme suçuna yardım" suçundan sorguladığı E.K.'yı da adli kontrol şartı ile mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, koruma C.G.'nin tutuklanmasına, E.K.'nın da adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılmasına karar verdi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?
Barış Dalan'ın korumalığını yapan C.G.'nin, sabah saatlerinde aracı ısıtmak için çalıştırdığı, çalışır vaziyetteki aracın üstünde anahtarı bırakarak araçtan çıktığı, bu sırada orada bulunan C.Ö.'nün aracı binerek uzaklaşmaya başladığı, olayı gören koruma C.G.'nin Barış Dalan'ın şoförü E.K. ile başka araca binerek çalınan aracı takip ettikleri, iki aracın yan yana geldiği esnada C.G.'nin aracı çalan C.Ö.'nün silahında çıkan kurşunla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-ARŞİV

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltıGÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Almanya'daGençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Almanya'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.