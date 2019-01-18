BARIŞ DALAN'IN CİPİNİ ÇALAN HIRSIZI ÖLDÜREN KORUMA TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait aracı çalan cezaevi firarisi Cemil Özel'i araçla takip ederek, öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen koruma C.G., "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı. C.G.'nin sorgusunda çalınan aracı başka araçla takip ettiklerini, iki aracın yan yana gelerek çarpışması üzerine elinde bulunan silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Dün Kartal'da Barış Dalan'ın aracını çalan hırsızı, araçla takip ederek öldürdüğü iddia edilen Barış Dalan'ın koruması C.G. ve şoför E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler.

C.G.'nin sorgusunda Barış Dalan'ın hem koruması hem de şoförü olarak görev yaptığını, olay günü Barış Dalan'ın kızını okula götürmek için kapıda beklediğini, aracı ısıtmak amacıyla çalıştırdığını, araçtan inerek diğer şüpheli E.K. ile sohbet ettiği sırada yanlarında duran bir araçtan inen bir kişinin çalışır vaziyette bıraktığı araca binerek aracı kaçırdığını söyledi.

İKİ ARACIN ÇARPIŞMAYISLA SİLAH ATEŞ ALDI İDDİASI

C.G.'nin E.K. ile birlikte başka araçla aracı takip ettiklerini, çalınan aracın önüne geçmeye çalıştıkları sırada tabancasını çıkararak korkutmak amacıyla hırsıza gösterdiğini, iki aracın çarpışması nedeniyle silahın ateş aldığını, aracın da önündeki araca çarparak durduğunu söylediği öğrenildi. C.G., olaydan sonra 155 ve 112'yi aradıklarını, olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

E.K.'da sabah evin kapısında C.G. ile çalışır vaziyette duran aracın yanında beklerken başka araçtan inen bir kişinin araca binerek hızla uzaklaştığını, onu kendisinin kullandığı araçla takip ettiklerini, yan yana geldiklerinde de çarpıştıklarını, C.G.'nin elinde bulunan silahın çarpışmanın etkisi ile ateş aldığını söylediği öğrenildi. Savcı, "Kasten adam öldürme" suçundan sorguladığı C.G.'yi tutuklanması, "Kasten adam öldürme suçuna yardım" suçundan sorguladığı E.K.'yı da adli kontrol şartı ile mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, koruma C.G.'nin tutuklanmasına, E.K.'nın da adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılmasına karar verdi.