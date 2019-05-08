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Barış Dalan'ın cipini çalan kişiyi öldüren korumalar hakkına iddianame hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

BEDRETTİN Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın cipini çalan Cemil Özer'i öldüren korumalar Cemal Güler ve Ergin Kerse hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) BEDRETTİN Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın cipini çalan Cemil Özer'i öldüren korumalar Cemal Güler ve Ergin Kerse hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüphelilerden biri hakkında, "Kasten öldürme" diğeri hakkında da "Kasten öldürmeye yardım" suçundan iddianame düzenleyen savcı, suçun meşru müdafaa sınırları kapsamında kaldığını belirterek, şüphelilerin cezalandırılmamasını, mahkemenin aksi yönde karar vermesi durumunda da, "Meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle kasten öldürme ve öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. ISITMAK İÇİN ÇALIŞTIRDIKLARI ARAÇ ÇALINDI İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Barış Dalan'ın adı geçmiyor. Tutuklu şüpheli Cemal Güler ve tutuksuz şüpheli Ergin Kerse'nin Kartal Ortatepe Mahallesi'nde bulunan ikamette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerin 17 Ocak 2019 tarihinde konutun önünde bulunan aracı ısıtmak için çalıştırdıkları sırada başka araçla olay yerine gelen bir kişinin çalışır halde bulunan bu aracı çaldığı kaydedildi. HAKSIZ OLAYI DURDURMAK İÇİN BİR EL ATEŞ ETTİ Şüpheliler Ergin Kerse ve Cemal Güler'in başka araçla işverenlerine ait çalınan aracı takip etmeye başladıkları, aracı Ergin Kerse'nin kullandığı kaydedilen iddianamede, çalınan araçla yan yana geldiklerinde durdurmak için araçları çarpıştırdıkları, maktul Cemil Özer'in buna rağmen durmayarak kaçmaya devam ettiği, şüpheli Cemal Güler'in de gerçekleşen haksız olayı durdurmak amacıyla çalınan araca doğru bir el ateş ettiği ifade edildi. Kurşun'un maktulün sol kulak üzerinden kafasına isabet ettiği, aracın da başka araca çarparak durduğu kaydedilen iddianamede, maktulün yaralandığını gören şüphelilerin polisi ve ambulansı aradıkları belirtildi. Mermi çekirdeğinin şüpheli Cemal Güler'in silahına ait olduğu belirtilen iddianamede, diğer şüpheli Ergin Kerse'nin olayda silahını kullanmadığı, fiilen yardım etmek suretiyle suç işlediği kaydedildi. İKİ SEÇENEKLİ İDDİANAME SUNDU Şüpheli Cemal Güler'in, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis, Ergin Kerse'nin de, "Kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istemiyle iddianameyi hazırlayan savcı, bu suçların meşru müdafaa sınırları kapsamında işlendiğini belirterek her iki sanığın da cezalandırılmamasını talep etti. Savcı, mahkemenin aksi kanaatte olması durumunda da şüpheli Cemal Güler için, "Meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle kasten öldürme", şüpheli Ergin Kerse için de, "Meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmalarını istedi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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