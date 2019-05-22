Barış Dalan’ın cipini çalan kişiyi öldüren korumaya tahliye

Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan’a ait lüks cipi çaldığı iddia edilen Cemil Özer’in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Dalan’ın korumaları hakim karşısına çıktı. Mahkeme, ilk celsede tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşmada dinlenen maktulün babası, “Benim oğlumun kabahati yok demiyorum ancak hukuk var, mahkemeler var. Her suç işleyenin öldürülmesi mi lazım? O zaman mahkemelere ne gerek var” diyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Kartal’da 17 Ocak 2019 tarihinde Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan’a ait lüks cipi çaldığı iddia edilen Cemil Özer’in yaşanan kovalamaca sırasında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin özel güvenlik görevlileri Cemal Güler(58) ve Ergin Kerse’nin(50) yargılanmasına başlandı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cemal Güler cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Ergin Kerse salonda hazır bulundu. Duruşmaya Cemil Özer’in babası Besim Özer ile taraf avukatları da katıldı.

“Araçtan inip cipe bindi”

Sanık Cemal Güler savunmasında, 20 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyerek, “Olay günü patronum Barış Dalan’ın kızını okula götürmek için cipi çalıştırıp ısınması için kapının önüne çektim. Anahtar üzerinde ve araba çalışır vaziyetteydi. Bu haldeyken kapılar dışarıdan kilitlenmez. Arkadaşım Ergin ile çay içmek üzere güvenlikçi kulübesine doğru yöneldiğimizde siyah renkli bir otomobil bizim aracın yanında durdu ve içerisinden inen bir kişi cipe binerek hızla hareket etti. Biz de diğer araç ile arkasından takip etmeye başladık. Takip sırasında Engin, korna ile uyararak durması için işaret yaptı. Ancak şahıs durmadı. Belimde bulunan ruhsatlı silahımı çıkartarak korkutup durmasını sağlamak için hırsıza gösterdim ve havaya doğru salladım. Ateş etmedim. Şahıs durmadı” dedi.

“Tabanca patladı”

Arkadaşının aracın durmasını sağlamak için sağa sola doğru manevra yapınca hırsızın da çaldığı ciple sola manevra yaptığını söyleyen Güler, “İki araba birbirine yaklaşarak çarpıştı. Benim kolum bu sırada dışarıda olduğu için çarpıp arada kalmasın diye hızlıca içeriye çekmek durumunda kaldım. Bu arada elim tetikte miydi bilmiyorum. Ancak tabanca patladı. Tabancanın patladığı esnada namlu yukarıya doğruydu. Öyle hatırlıyorum. Otomobilden inip hırsızın bulunduğu arabaya gittiğimde sol ön cam kırıktı. Ergin, şoför bölümünde oturan şahsın yakasından tuttuğunda, şahsın vurulmuş olduğunu anladık. Ambulans ve polisi çağırdık. Ben kasıtlı olarak nişan alıp maktulü durdurmak için ateş etmiş değilim. Olay tamamıyla kazara olmuştur. Ölen şahsın yüzünde kar maskesi, ellerinde eldiven ve gözlüğü de vardı. Olay sebebiyle üzgünüm. Maktulün babasına başsağlığı dilerim. Böyle olmasını ben de istemedim. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum” diye konuştu.

“Silahımı çekmedim, ateş etmedim”

Tutuksuz sanık Ergin Kerse ise, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Benim de üzerimde silah vardı. Silahımı çekmedim, ateş etmedim. Amacım maktulün öldürülmesine yardım etmek değildi, kasıtlı bir şey yapmadım” dedi.

“Her suç işleyenin ölmesi mi lazım?”

Maktul Cemil Özer’in babası Besim Özer, “İzlediğim kamera görüntülerinden oğlumun servis minibüsü ile kaza yapmadan 5 metre kadar önce vurulduğunu, kurşun yediğini tespit ettim. Benim oğlumun kabahati yok demiyorum ancak hukuk var, mahkemeler var. Her suç işleyenin öldürülmesi mi lazım? O zaman mahkemelere ne gerek var. Oğlumun kullandığı aracın tekerlerine ateş etme imkanı varken oğluma ateş ederek öldürülmesinden dolayı sanıklardan şikayetçiyim. Hem oğluma ateş eden sanık hem de aracı kullanan şoför suçludur” diyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanığa ilk celsede tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cemal Güler’in üzerine atılı suçun vasıf değiştirme ihtimalinin bulunmasını göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Güler hakkında haftada bir gün en yakın karakola giderek imza atması şeklinde adli kontrol hükmü uygulayan mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Barış Dalan’ın ikametinde özel güvenlik görevlisi Cemal Güler ve Ergin Kerse’nin olay günü Dalan’a ait aracı ısınması için çalıştırdıkları, araç dışında bekledikleri sırada siyah renkli araçla gelen maktul Cemil Özer’in, çalışır halde bulunan araca binerek çalıp kaçtığı anlatıldı.

Cemal Güler ve Ergin Kerse’nin diğer araçlarına binerek maktulü takibe ettikleri, Cemal Güler’in gerçekleşen haksız bir olayı durdurmak amacıyla ruhsatlı silahıyla çalınan araca doğru bir el ateş ettiği, kurşunun maktulün kafasına isabet ettiği belirtildi.

Sanık Cemal Güler’in "kasten öldürme" suçundan müebbet, Ergin Kerse’nin ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteyen savcılık, sanıkların eyleminin "meşru savunma ve zorunluluk hali" kapsamında kaldığı gerekçesiyle ceza verilmemesini de talep etti.



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