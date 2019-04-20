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BARIŞ ELÇİSİ ÇOCUKLAR İSTANBUL'U KEŞFETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 23:45 | Son Güncelleme

10'uncu Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında çeşitli ülkelerden Esenler'e gelen 85 çocuk, İstanbul'un tarihi ve kültürel mekânlarını gezerek keyifli bir gün geçirdi.

İSTANBUL,(DHA)-10'uncu Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında çeşitli ülkelerden Esenler'e gelen 85 çocuk, İstanbul'un tarihi ve kültürel mekânlarını gezerek keyifli bir gün geçirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "10'uncu Uluslararası Barış Ekmeği Festivali"ne ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi, “Dünyanın Yetenekli Çocuklarıyla Barış Ekmeğini Esenler'de Pişiriyoruz" sloganıyla Endonezya, Bosna Hersek, Kosova, Sudan, Pakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan ve Türkiye'den 85 çocuğu bir araya getirdi. Festivale katılmak üzere Esenler'e gelen çocuklar, İstanbul'un kültürel ve tarihi mekanlarını gezdi.

ÇOCUKLARIN İSTANBUL TURU

Rehberler eşliğinde İstanbul'u gezen çocuklar, geziye Marmaray'ı kullanarak denizin altından Avrupa'dan Asya kıtasına geçerek başladı. İlk defa denizin altından geçen çocukların neşeli tavırları İstanbulluların ilgisini çekti. Daha sonra Üsküdar'da tekneye binen çocuklar denizin üstünden tekrar Avrupa kıtasına geçerek, Miniatürk başta olmak üzere kültürel yerleri gezdiler.

İSTANBUL'UN FETHİNE ŞAHİT OLDULAR

10'uncu Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne katılan çocuklar, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde üç boyutlu görüntüler ve Mehter Marşı eşliğinde İstanbul'un fethine şahit oldular. Eyüp Sultan Camii'ni de ziyaret eden çocuklar, Eyüp Sultan Meydanı'nı gezdikten sonra ülkelerine döndüklerinde ailelerine ve arkadaşlarına vermek üzere çeşitli hediyeler aldılar.

Esenler Belediyesi'nin konuk ettiği minik misafirler, festival boyunca “Barış Ekmeği" yapımı başta olmak üzere “barış" temalı birçok etkinliğe katılarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ayrı bir renk katacaklar.

Görüntü dökümü:

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-Çocukların İstanbul Turu

-Genel ve Detaylar

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