HABER

Barış elçisi kadın denizcilere Yunanistan’da coşkulu karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

DÜNYA Barış Günü için Muğla'nın Bodrum ilçesinden yelken açan Türk kadın denizciler, Yunanistan’ın Lipsi Adası'nda coşkuyla karşılandı.

Barış elçisi kadın denizcilere Yunanistan’da coşkulu karşılama

Aynur TATTERSALL/LİPSİ (Yunanistan), (DHA)- DÜNYA Barış Günü için Muğla'nın Bodrum ilçesinden yelken açan Türk kadın denizciler, Yunanistan’ın Lipsi Adası'nda coşkuyla karşılandı.
Kadın denizcilerin bir araya gelerek, kadınların denizlerde daha etkin olmaları ve varlık göstermeleri amacıyla kurdukları ’Tutkumm’ ekibi, seyirlerinin ikinci gününde Oniki Adaların en küçüğü olan Lipsi Adası'na ulaştı. Kadın denizcilerin 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirdikleri seyir, Türkiye ve Yunanistan’da büyük ilgi gördü. Kadın denizciler, ada sakinleri tarafından alkışlarla karşılandı.
Lipsi Adası Belediye Başkanı Fotis Mangos, denizcileri limanda karşılayarak, tebrik etti. Mangos, "Denizde daha fazla kadın görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kadınların altından kalkamayacağı iş yoktur. Yirmi kadını bir arada yelken yaparken, uyum içinde görmek gurur verici. Türkiye’den gelen dostlarımızı adamızda sevgiyle ağırlıyoruz. Umarım bundan böyle denizlerde daha fazla kadın denizci görürüz" diye konuştu.
Bodrum’dan seyirlerine başlayan grup önce Kalimnos'a ardından da Lipsi Adası'na vardı. Buradan Leros Adası’na devam edecek olan grup, seyirlerinin sonunda 106 deniz mili yolu katetmiş olacak.
Tutkumm Kaptanı Neşe Hasipek, "Amacımız kadının gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek. İki yaka dostuğunu daha da pekiştirerek, önümüzdeki yıllarda daha büyük projelere imza atmak istiyoruz. Lipsi’de gördüğümüz ilgi ve alakadan çok etkilendik. Bizleri dakikalarca kıyıda bekleyerek kucaklayan ve büyük misafirperverlik gösteren ada halkına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Barış elçisi kadın denizcilere Yunanistan’da coşkulu karşılamaBarış elçisi kadın denizcilere Yunanistan’da coşkulu karşılamaBarış elçisi kadın denizcilere Yunanistan’da coşkulu karşılamaBarış elçisi kadın denizcilere Yunanistan’da coşkulu karşılama

PARTNERAkneli cilt bakımının püf noktalarıAkneli cilt bakımının püf noktaları
Vali Balcı biçerdöverle hasat yaptıVali Balcı biçerdöverle hasat yaptı
Çocuklara kırtasiye setleri Uğur amcalarındanÇocuklara kırtasiye setleri Uğur amcalarından
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

Eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Son dakika: Marmaris'te orman yangını!

Ünlü tatil cennetinde orman yangını!

İstanbul'da yeni tarifeye geçmek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! İBB'ye çağrıda bulundular

Kazada kopan bacağı, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

Kopan bacak, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

Son dakika: 31 Mart öncesi görevinden uzaklaştırılan 41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.