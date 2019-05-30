"Barış görüşmeleri Afganistan'ı barışa daha da yakınlaştırdı"

MOSKOVA (AA) - Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkan Yardımcısı Hacı Din Muhammed, "Barış görüşmelerinin Afganistan'ı barışa daha da yakınlaştırdığını" belirtti.

Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da Afgan siyasetçiler ve Taliban temsilcileri arasında yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

Söz konusu görüşmenin, farklı Afgan taraflarının temsilcileri arasında yapılan ilk görüşme olmadığını anımsatan Muhammed, taraflar arasındaki düzenli görüşmelerin barış sürecinde kaydedilen ilerlemeyi gösterdiğini ve barış görüşmelerinin ülkeyi barışa daha da yakınlaştırdığını ifade etti.

Taliban'ın, diyalog ve müzakerelere verdiği önemi gösteren büyük bir heyeti masaya gönderdiğini aktaran Muhammed, "Tüm tarafları görüşmelerde bir araya getirmeye ve Afganistan'ın sorunlarını, özellikle de kan dökülmesi konusunu çözmeye çalışan biriyim." dedi.

Görüşmelerin tüm taraflardan temsilcilerin yer aldığı bir koalisyon hükümetiyle sonuçlanmasını ümit ettiğini dile getiren Muhammed, "Şimdi herkes için sorunlarımızı yüz yüze görüşerek çözme zamanıdır." şeklinde konuştu.