“Barış Görüşmeleri Her An Çökebilir”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Moskova’yla barış görüşmelerinin sona erme riskinin çok yüksek olduğunu söyledi. ABD Kongresi üyeleri de, Kiev’e 33 milyar dolarlık yardım paketi planını onaylama yönünde süratle hareket etme sözü verdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Kiev’i ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, şiddetli Rus bombardımanına maruz kalan Mariupol’daki çelik fabrikasında bulunan sivillerin tahliyesi için yoğun görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

Rus işgalinin önemli bir hedefi konumundaki kentte sığınan savaşçılardan biri Reuters’a yaptığı açıklamada, Guterres’in sözlerinin kendileriyle beraber fabrikada haftalardır mahsur kalan yüzlerce sivilin ardı ardına çok sayıda başarısız girişimden sonra nihayet tahliye edilebilecekleri yönünde umut doğurduğunu söyledi.

Zelenski’nin ofisinden yapılan açıklamada, tesisten sivilleri çıkarmak için bugün bir operasyonun planlandığı kaydedilmişti ancak henüz bir tahliye hareketliliği işareti belirmedi. Zelenski daha sonraki bir açıklamasında da, Rusya’yla devam eden barış görüşmeleri hakkında karamsar ifadeler kullanarak, Rus askerleri tarafından işlenen katliamlara karşı halkta derin bir öfke olduğuna işaret etti.

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Polonyalı gazetecilere konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı, “Ukraynalılar onları öldürmek istiyor. Bu tür bir tavır varken meseleler hakkında konuşmak zor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Kiev’i, “ABD ve İngiltere’den gelen talimatlarla duruşunu değiştirmekle” suçladı.

Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden’ın dün açıkladığı 33 milyar dolarlık yardım paketini övdü. Paket, Washington’un, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana gönderdiği yardımların neredeyse 10 katına denk geliyor.

Kongre’nin onayına sunulan geniş kapsamlı fon talebi, silah, mühimmat ve diğer askeri yardımlar için 20 milyar dolar, hükümete yapılan doğrudan ekonomik yardım için 8,5 milyar dolar ve insani yardım ile gıda güvenliği için 3 milyar dolar ayırıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre üyelerinin paketi “mümkün olan en erken zamanda” onaylamayı umduğunu açıkladı.

Biden, Ukrayna’ya milyarlarca dolar yardım sözü vererek ABD’nin çatışmadaki dahiliyetini ciddi oranda arttırmış oldu.

ABD ve müttefikleri Ukrayna’ya ağır silahlar gönderirken, Washington bu adımın amacının sadece Rusya’nın saldırılarını püskürtmek değil, komşularını bir daha tehdit edememesi için silahlı güçlerini zayıflatmak olduğunu belirtiyor.

Doğuda çatışmalar kızışıyor

Geçen ay Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırıda başarısız olan Rusya şimdi doğuda Donbas olarak bilinen iki bölgeyi tamamen ele geçirmeye çalışıyor.

Ukrayna, Rusya’nın doğudaki saldırıları sonucu bazı köy ve kasabaların kontrolunu kaybettiğini doğruladı; ancak Moskova’nın elde ettiği kazanımların maliyetinin de çok ağır olduğunu kaydetti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, ”Ciddi kayıplarımız var ancak Ruslar’ın kayıpları çok daha büyük. Dev kayıplar verdiler” dedi.

Batılı yetkililer, Rusya’nın işgalinin boyutunu daralttıktan sonra daha az kayıp verdiğini ancak kayıplarının sayısının hala “epey yüksek” olduğunu belirtiyor.

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın doğudaki Donets bölgesinin tüm cephe hattını roket, top ateşi, bombardıman ve hava saldırısıyla vurduğunu bildiriyor ancak Amerikalı bir yetkili, taarruzun planlanan takvimin gerisinde göründüğünü söyledi.

Ukrayna ordusu, ülkenin güneyinde de Ruslar’ın “yeniden mevzilenmeye, mevzilerini güçlendirmeye ve ateş tesirini arttırmaya devam ettiğini” kaydetti.

