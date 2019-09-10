Barış Görüşmelerinin Durduğu Afganistan Hassas Seçime Gidiyor

AP haber ajansının Afganistan’daki gelişmelerle geçtiği bir analiz habere göre, Başkan Donald Trump’ın Taleban’la Doha’da yapılan Afganistan barış görüşmelerini aniden durdurduğunu açıklaması Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’ye adeta bir “hediye” gibi oldu. Zira olası bir barış anlaşmasının ülkede 28 Eylül’de yapılması planlanan başkanlık seçiminin ertelenmesine neden olacağı şeklinde geniş beklenti vardı. Gani’yse seçimlerin zamanında yapılmasını istiyordu.

Bununla birlikte uzmanlar ülkenin devlet başkanlığı seçimlerine hazır olmadığı ve bunun şiddetin tırmanmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Ülkenin neredeyse yarısını kaplayan geniş topraklarda kontrol sahibi olan Taleban, seçimin boykot edilmesi çağrısı yaptı, ayrıca gösterilerin ve sandıkların saldırılarla hedef alınacağı uyarısında bulundu.

Doha’da yapılan görüşmelerde hem ABD hem de Taleban Afganistan’da 18 yıldır devam eden savaşı sona erdirmek için sonuca yaklaşıldığı açıklamaları yapıyordu. Ancak anlaşmanın askıya alınması ve Başkan Trump’ın “müzakereler öldü” yorumu uzmanlara göre şu an Taleban’ı her zamankinden daha güvenilmez hale getirdi.