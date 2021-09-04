Barış Günü Kutlamasında Dış Politika Eleştirisi

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Diyarbakır’da yapılması planlanan mitinge valilik izin vermeyince, mitingi organize eden Emek ve Demokrasi Platformu basın açıklamasıyla kutladı. Polis kalabalık grupların bir araya gelmesine izin vermeyince zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Diyarbakır’daki sendika ve meslek odalarından oluşan Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenmesi planlanan mitinge, valilik, güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Bunun üzerine platform üyeleri hem 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlamak, hem de yasağı protesto etmek için kitlesel bir basın açıklaması yapmaya karar verdi.

Yenişehir semtinde yapılması planlanan açıklamaya, sivil toplum örgütü, sendika ve siyasi parti temsilcileriyle, HDP milletvekilleri katıldı. Açıklamanın yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alan polis, kalabalık grupların bir araya gelmesine izin vermedi. Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri ve HDP Milletvekillerinin ısrarlarına rağmen, bütün sokakları kapatan polis sadece bir grubun açıklamaya katılmasına izin verdi. Bu nedenle zaman zaman polisle gruplar arasında tartışma yaşandı.

Polis çemberi içinde açıklama

Polis çemberi içinde yapılan açıklamada Afganistan’daki gelişmeler ve Türkiye’nin dış politikası öne çıktı. Platform adına açıklama yapan KESK dönem sözcüsü Süleyman Bozkurt, Taleban’la ilişki kurulmasına tepki göstererek, “Aralarında AKP iktidarının da bulunduğu benzer zihniyete sahip ülkelerin iktidarları Taleban’la ilişki kurma, nasıl tanıyacağız yarışına girmiştir. Uluslararası bu güçlerden destek bulan Taleban'ın ilk işi ise IŞİD'ten de bildiğimiz üzere kadınların haklarına yönelik saldırı, kadınlara kölelik koşullarında yaşam dayatması, çocuk yaşta evlilik, taciz ve tecavüzlerin normalleştirilmesi olmuştur” dedi.

Dış politika eleştirildi

Bozkurt, dış politikası nedeniyle Türkiye’nin savaş tehdidi altında olduğunu savunarak, şunları söyledi: “Bizler de savaş ve çatışmaların uzun yıllardan beri devam ettiği bir coğrafyanın parçasıyız. Uzun yıllar boyunca ülkemizde ve bölgemizde yaşanan çatışmaların yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız. Bu ülke halklarının barış ve kardeşliğe olan ihtiyacına rağmen, ülkemiz her geçen gün daha fazla savaşın ve şiddetin parçası haline getirilmeye devam ediliyor. Milliyetçi ırkçı politikalarla Kürt Sorununa çatışma ve şiddete dayalı yaklaşım, siyasi iktidarın müdahaleci dış politikası ve komşu ülkelerimizle bitmeyen gerilimler ülkemizin sürekli bir çatışma ve savaş tehdidi altında olmasına neden olmaktadır.”

Oluç: “İktidar barış kelimesinden korkuyor”

Daha sonra söz alan HDP Milletvekili Saruhan Oluç ta iktidarı barış kelimesinden korktuğunu söyledi. Türkiye’nin dış politikasına vurgu yapan Oluç, “Bu iktidar savaş politikaları üzerinden o koltuklarda oturuyor. Savaş politikaları ve uygulamaları üzerinden iktidarını sürdürüyor ve bekasını sağlıyor. O nedenle barış dediğiniz zaman bu iktidar titremeye başlıyor. Çünkü bu iktidar iktidarını sürdüremeyeceğini biliyor. Çünkü barış olsa Irak'ta, Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Kıbrıs'ta, Libya'da barış olsa, her yerde barış olsa, bu iktidara gerek kalmaz. Oturamazlar o koltuklarında” diye konuştu.

Oluç’tan polise tepki

Oluç konuşmasının devamında, Abdullah Öcalan’ın sözlerine atıfta bulununca, polis ses aracından anons yaparak Oluç’u uyardı. Ancak bu uyarıya tepki gösteren Oluç, “Ben milletvekiliyim, benim konuşma hakkım var. Eğer bir şey yapacaksanız, savcınız hakkımda fezleke hazırlatsın, göndersin. Siz benim sesimi kesemezsiniz, böyle bir şey yok” dedi.

Oluç, herkesi barış için ortak sorumluluk almaya davet ederek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı; “Son olarak şunu söylüyorum barış sözünü iktidarıyla, muhalefetiyle herkes bir kez daha barışı gerçekleştirmek için ortak sorumluluk alalım. İktidarıyla muhalefetiyle bu sorumluluğu hep birlikte taşıyalım. Türkiye sınırlarına da Türkiye sınırlarının dışına da barışı taşıyalım.”

Açıklamaya katılanlar bir süre slogan attıktan sonra dağıldı. Polis grubun toplu olarak dağılmasına izin vermedi.

