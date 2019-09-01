Barış Günü Mitinginde Kayyumlar Protesto Edildi

İstanbul Emek, Demokrasi ve Barış Güçleri tarafından düzenlenen Dünya Barış Günü mitingi Kartal’da yapıldı.
Mitingde en çok öne çıkan konu, 19 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığı’nın Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyum ataması oldu.
Miting alanında “Savaşa karşı barış, kayyumlara karşı halk iradesi”, “Kayyum barışa darbedir”, “Erkek şiddetine, savaş aklına hayır", "Kadın cinayetlerine, kayyuma ve doğa katliamına karşı omuz omuza", “Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz” pankart ve dövizleri dikkat çekiyordu.
Bundan önceki Barış Günü mitinglerinde HDP ağırlığı dikkat çekerken bu kez sol, sosyalist parti ve örgütlerin daha kitlesel katılım sağladıkları görüldü.
Tertip komitesinin hazırladığı açıklamayı Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile sanatçı Orhan Alkaya okudu.
“AKP ve Erdoğan seçimle kaybettiklerini, politik manevralarla geri almak istemektedir”
Kayyum atamalarını tek adam rejimin “halk iradesinin gaspı” olarak değerlendiren açıklamada toplumsal kesimlerin ancak birlik olması halinde bu “saldırı”nın geri püskürtülebileceği ifade edildi.
“AKP ve Erdoğan, 31 Mart- 23 Haziran seçimlerini kaybetmenin faturasını, üç büyük kentin belediyesine kayyum atayarak HDP’ye ve kendilerine oy vermeyen Kürtler’e kesmiştir. Şimdi ise cepheyi daha da genişleterek seçimle kaybettiklerini, politik manevralarla geri almak istemektedir. AKP kendi içindeki bölünme ve yeni parti kurma çabalarını da bertaraf etmek için herkesi AKP'nin bekası için hizaya sokma çabasındadır. Şüphesiz muhalefetin kayyum atamalarına karşı tutumunu 'sert sözlerle’ tepki göstermeye indirgemesi Erdoğan ve ekibini cesaretlendirmekte, İstanbul'a da göz kırpmakta, parmak sallamaktadır. AKP ve tek adam rejimi miadını doldurmuştur. Ancak, ömrünü baskı, yasak ve savaş politikaları ile uzatmaya çabalamaktadır. Emek ve demokrasi güçleri olarak oyumuza, irademize, ortak yaşama ve kardeşliğe sahip çıkacağız.”
Erkan Baş: “AKP kayyum atamalarıyla ‘Bu iktidarı kaybetmemek için her şeyi yapacağız’ mesajı veriyor”
Barış Günü’nde miting alanına partisinin kortejiyle birlikte gelen Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Erkan Baş Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın odasına sıkışmış siyasetin ancak parlamentonun yeniden işlevsel hale gelerek halkı sürece katmasıyla yeniden demokratikleşme hattına dönebileceğini düşünüyor.
VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Baş, “İktidar yerel seçim yenilgisindensonra ayakta kalmak için yeniden savaşçı politikaları merkeze alan bir söylem geliştiriyor. Kayyum atamaları “Bu iktidarı kaybetmemek için her şeyi yapacağız” şeklinde bir mesaj veriyor. Bu eksende baktığımızda Türkiye’de barışı her zamankinden daha fazla öne almalıyız. Eskiden AKP’yi siyaseti parlamentoya sıkıştırdığı için eleştiriyorduk. Şimdi siyaset, Saray’a sıkışmış hatta Erdoğan’ın odasına hapsolmuş durumda. İktidar parlamentoyu işlevsizleştirme çabası içinde. Bunun karşısında biz mutlaka parlamentoyu daha etkili bir şekilde kullanmanın yollarını bulmalıyız. HDP’nin Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırma hazırlığını çok kıymetli buluyorum. Parlamentoyu çözüm organı olarak görmüyorum ama bu sayede halkın gündemine taşınabilir.
Zira herkesin duyduğu kaygıyı ben de taşıyorum. 7 Haziran - 1 Kasım arasında AKP’nin ülkeyi tarihte pek az benzeri olan bir savaş sürecine sokma deneyimi hala hafızalarımızda çok yeni. Bizim cephemizde görev, önleyici adımlar atabilmek” dedi.
Ali Şeker: “İkinci Kayyumlar Rejimi’ni yaşıyoruz, demokrasimiz bir alt kümeye düştü”
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu ile mitinge katılan CHP Parti Meclisi üyesi ve İstanbul milletvekili Ali Şeker, Türkiye’nin ‘kayyumokrasi” rejimine dönüştüğünü söyledi.
VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Şeker, “Bugün İkinci Kayyumlar Rejimi’ni yaşıyoruz. Sayın İlhan Cihaner buna ‘kayyumokrasi’ diyor. AKP kendi istediklerini seçtiremediği yerlerde toptancı bir yaklaşımla seçilmiş belediye başkanları aynı anda aynı suçu işlemişçesine atanmış valileri kayyum atıyor.
Sorun belediye başkanlarının yanlış yönetimi değil iktidarın ‘ben sana yönettirmeyeceğim’ demesidir. Meclis olağanüstü toplansa doğru olurdu. Belli bir sayıda milletvekili olunca bu çağrı yapılamıyor. Partilerin genel merkez yönetimlerinin bu kararı vermesi gerekir. Kayyum, demokrasiye darbedir. 19 Ağustos’taki kayyum atamaları, dünyadaki birçok ülkeden önce 1934 yılında seçme seçilme hakkı tanıyan Türkiye demokrasisini bir alt kümeye düşürdü” dedi.
Ali Şeker kayyum atamalarının başka illere sıçraması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ihtimalinin bulunduğunu da dile getirdi.
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