Barış Günü Mitinginde Kayyumlar Protesto Edildi

Kayyum atamalarını tek adam rejimin “halk iradesinin gaspı” olarak değerlendiren açıklamada toplumsal kesimlerin ancak birlik olması halinde bu “saldırı”nın geri püskürtülebileceği ifade edildi.

Bundan önceki Barış Günü mitinglerinde HDP ağırlığı dikkat çekerken bu kez sol, sosyalist parti ve örgütlerin daha kitlesel katılım sağladıkları görüldü.

Mitingde en çok öne çıkan konu, 19 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığı’nın Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyum ataması oldu.

“AKP ve Erdoğan, 31 Mart- 23 Haziran seçimlerini kaybetmenin faturasını, üç büyük kentin belediyesine kayyum atayarak HDP’ye ve kendilerine oy vermeyen Kürtler’e kesmiştir. Şimdi ise cepheyi daha da genişleterek seçimle kaybettiklerini, politik manevralarla geri almak istemektedir. AKP kendi içindeki bölünme ve yeni parti kurma çabalarını da bertaraf etmek için herkesi AKP'nin bekası için hizaya sokma çabasındadır. Şüphesiz muhalefetin kayyum atamalarına karşı tutumunu 'sert sözlerle’ tepki göstermeye indirgemesi Erdoğan ve ekibini cesaretlendirmekte, İstanbul'a da göz kırpmakta, parmak sallamaktadır. AKP ve tek adam rejimi miadını doldurmuştur. Ancak, ömrünü baskı, yasak ve savaş politikaları ile uzatmaya çabalamaktadır. Emek ve demokrasi güçleri olarak oyumuza, irademize, ortak yaşama ve kardeşliğe sahip çıkacağız.”

Erkan Baş: “AKP kayyum atamalarıyla ‘Bu iktidarı kaybetmemek için her şeyi yapacağız’ mesajı veriyor”

Barış Günü’nde miting alanına partisinin kortejiyle birlikte gelen Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Erkan Baş Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın odasına sıkışmış siyasetin ancak parlamentonun yeniden işlevsel hale gelerek halkı sürece katmasıyla yeniden demokratikleşme hattına dönebileceğini düşünüyor.