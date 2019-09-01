HABER

Barış Günü mitinglerinde kayyumlar protesto edildi

01.09.2019 16:07 | Son Güncelleme

1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında bugün Türkiye'nin çeşitli kentlerinde mitingler düzenlendi. Mitinglerde Diyarbakır, Van ve Mardin'e atanan kayyum yönetimleri protesto edildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Barış Günü mesajında "Kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz" derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya ise "Silahların çözüm getireceğine inananlara çağrımdır. Silahların gölgesinde barış olmaz. Silahları bırakın" ifadelerini kullandı.

Barış Günü mitinglerinde kayyumlar protesto edildi

1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında bugün Türkiye'nin çeşitli kentlerinde mitingler düzenlendi.

İstanbul Kartal meydanında düzenlenen mitinge CHP ve HDP milletvekillerinin yanı sıra DİSK ve KESK gibi sendikalarla Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi meslek örgütleri de katıldı.

Mitinge katılanlar bir yandan barış taleplerini dile getirirken diğer yandan da Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanmasını protesto etti. Halkların Demokratik Kongresi "Kayyum barışa darbedir" pankartı taşıdı.

Mitingde görevden alınan Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün gönderdiği mektup da okundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Günü için Twitter'dan yayımladığı mesajında "Biz dünyada barış istiyoruz, bütün insanların kardeş olduğuna inanıyoruz. Kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine, bu dava, bu hasret bizim" dizelerini alıntıladı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1168042856176467971

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Silahları toprağa gömüp, kitapları raflara dizelim

Yazılı bir açıklama yayımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise silahlı örgütlere silah bırakma çağrısında bulundu.

Kaya "Silahlı mücadele yürütenlere, silahların çözüm getireceğine inananlara çağrımdır. Silahların gölgesinde barış olmaz. Silahları bırakın. Silahları toprağa gömüp, kitapları raflara dizelim" dedi ve ekledi:

"Bugün, Diyarbakır halkının, Mardin halkının, Van halkının iradesine sahip çıkabiliyorsak barışı savunuyoruz demektir. Eğer halkın iradesine sahip çıkamıyorsak demokrasiden, cumhuriyetten, barıştan, özgürlükten söz etmemiz mümkün değildir."

Diyarbakır'da da Barış Günü için bir miting düzenleniyor.

Mitinge katılmak üzere Diyarbakır'a giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "14 gündür sokaklarda direniyoruz. 14 gün önce bu ülkede bir darbeyle karşılaştık. Halkın iradesini yok sayan, demokrasinin en temek unsuru olan sandığı yok sayan, seçilmişlere karşı bir kayyum operasyonu başlatan bu iktidar, bu hukuksuzluğa imza atarak, tüm meşruiyetini yitirmiştir" dedi.

Diyarbakır Barosu: Barış bize hâlâ çok uzak

Bugün bir açıklama yayımlayan Diyarbakır Barosu ise "Barış bize hâlâ çok uzak" dedi.

Baro "Demokrasi artık işimize geldiğimizde bindiğimiz, işimize gelmediğinde indiğimiz bir araç haline geldi" ifadelerini kullandı.

Baronun açıklaması şöyle devam etti:

"Oysa ne kadar kolay barışmak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü hakim kılacaksın, kayyum atamayacaksın, öldürmeyeceksin, işkence etmeyeceksin, nefret söylemlerini kullanmayacaksın, basın ve ifade özgürlüğüne saygı duyacaksın, doğayı talan edip yağmalamayacaksın, savaşmak yerine barışacaksın."

Barış Günü için Van'da düzenlenen mitinge ise kadınlar beyaz kıyafetler ve tülbentlerle katıldı.

Mitinge HDP'nin yanı sıra KESK ve DİSK de destek verdi.

Şırnak, Batman, Bitlis, Bingöl, Konya, Hakkari ve Ağrı'da da 1 Eylül Dünya Barış günü kapsamında çeşitli mitingler ve basın açıklamaları düzenleniyor.

https://www.youtube.com/watch?v=yxdsclxWgpg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jmd3XIs2yX4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=nEf7BPUJqC0&feature=youtu.be

PARTNEREgzersizlerden tam verim almanın püf noktaları! Egzersizlerden tam verim almanın püf noktaları!
Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldiDorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi
Dorian Kasırgası 5 Şiddetine UlaştıDorian Kasırgası 5 Şiddetine Ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Filipinler'de küçük uçak düştü: 7 ölü

Uçak kazasından korkunç görüntüler!

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Son dakika! ABD'nin İdlib'e düzenlediği saldırı sonrası Rusya'da açıklama

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Yemen'de hapishaneye hava saldırısı! 50 ölü 100 yaralı

Yemen'de hapishaneye saldırı! 50 ölü 100 yaralı

Almanya'da konserde fırtına nedeniyle sahne çöktü! Yaralılar var

Konserde sahne çöktü! Çok sayıda yaralı var

Venezuela'dan Kolombiya'ya şok suçlama

Venezuela'dan Kolombiya'ya şok suçlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.