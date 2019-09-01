Barış Günü mitinglerinde kayyumlar protesto edildi

1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında bugün Türkiye'nin çeşitli kentlerinde mitingler düzenlendi.

İstanbul Kartal meydanında düzenlenen mitinge CHP ve HDP milletvekillerinin yanı sıra DİSK ve KESK gibi sendikalarla Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi meslek örgütleri de katıldı.

Mitinge katılanlar bir yandan barış taleplerini dile getirirken diğer yandan da Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanmasını protesto etti. Halkların Demokratik Kongresi "Kayyum barışa darbedir" pankartı taşıdı.

Mitingde görevden alınan Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün gönderdiği mektup da okundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Günü için Twitter'dan yayımladığı mesajında "Biz dünyada barış istiyoruz, bütün insanların kardeş olduğuna inanıyoruz. Kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine, bu dava, bu hasret bizim" dizelerini alıntıladı.