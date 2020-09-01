Barış Günü’nde HDP’den “Yeniden Müzakere” Çağrısı

Avcı, ‘‘Bu savaşta daha fazla kan, daha fazla acı daha fazla ekonomik kayba tahammüle gerek yok. Ülkede barışın zamanın geldiği ve geçtiğini, ülkenin kaosa sürüklendiğini biliyoruz. Buradan hükümete çağrı yapıyoruz barış süreci dolaba koyulamaz. Bu ülkenin geleceği için halkın talepleri tartışılmalıdır. Buradan tekrar çağrı yapıyoruz. Müzakereleri başaltın bu ülkeye büyük barışı getirin’’ dedi.

Türkçe ve Kürtçe olarak ‘‘Adalet olmadan barış olmaz’’ yazılı pankart önünde konuşan HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı, yeniden çözüm sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.

Halkların Demokratik Kongresi Sözcüsü İdil Uğurlu da eylemde yaptığı konuşmada ‘Yoksulun kadının emekçinin halkın ezilenlerin evine yoksulluktan başka ne girecek? Yoksulluktan kandan başka bir şey girmeyecek AKP-MHP bloğunun bu topluma ezilen tüm kesimlere savaştan sömürüden başka verecek hiçbir şeyi kalmamıştır’’ dedi.

Grup daha sonra sloganlar atarak Bahariye’den Kadıköy İskele Meydanı’na kadar yürüdü ve eylemlerine orada devam etti.

HDP’liler konuşmaların ardından Dünya Barış Günü’nü halay çekerek kutladı.

İzmir’deki eyleme çok sayıda HDP milletvekili katıldı

HDP’nin Barış zinciri oluşturacağını açıkladığı sekiz ilden biri de İzmir’di.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinliğin valilik tarafından yasaklanmasına rağmen Gündoğdu Meydanı’nda bir basın açıklaması yapıldı.

“Halklar savaş değil barış istiyor” yazılı pankartın taşındığı eylemde basın açıklamasını Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Dönem Sözcüsü Veysel Beyazadam okudu. “Faşizme karşı omuz omuza”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” sloganlarının atıldığı basın açıklamasında, “Tüm halkların eşit, özgür, insanca ve kardeşçe yaşayacağı bir dünyayı kendi ellerimizle kurmanın yolunu açmak için gidişattan rahatsız olan, geleceğe dair kaygıları bulunan herkesi omuz omuza ortak mücadeleye çağırıyoruz” dendi.