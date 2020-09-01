HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Barış Günü’nde HDP’den “Yeniden Müzakere” Çağrısı

Barış Günü’nde HDP’den “Yeniden Müzakere” Çağrısı

01.09.2020 23:09 | Son Güncelleme

HDP 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında çeşitli kentlerde düzenlediği protesto gösterilerinde barış müzakerelerine yeniden dönülmesi çağrısında bulundu

Barış Günü’nde HDP’den “Yeniden Müzakere” Çağrısı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Van, Batman, Şanlıurfa, Adana ve Antalya’da oluşturmak istediği barış zincirine valilikler izin vermedi.

İstanbul’da Süreyya Operası’nın önünde buluşan kalabalığın barış zinciri oluşturmasına izin verilmemesi üzerine yoğun güvenlik önlemleri altında basın açıklamaları yapıldı.

Türkçe ve Kürtçe olarak ‘‘Adalet olmadan barış olmaz’’ yazılı pankart önünde konuşan HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı, yeniden çözüm sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.

Avcı, ‘‘Bu savaşta daha fazla kan, daha fazla acı daha fazla ekonomik kayba tahammüle gerek yok. Ülkede barışın zamanın geldiği ve geçtiğini, ülkenin kaosa sürüklendiğini biliyoruz. Buradan hükümete çağrı yapıyoruz barış süreci dolaba koyulamaz. Bu ülkenin geleceği için halkın talepleri tartışılmalıdır. Buradan tekrar çağrı yapıyoruz. Müzakereleri başaltın bu ülkeye büyük barışı getirin’’ dedi.

Eylem sırasında ‘‘barış hemen şimdi’’, ‘‘saray savaş halklar barış istiyor’’ şeklinde sloganlar atıldı.

Halkların Demokratik Kongresi Sözcüsü İdil Uğurlu da eylemde yaptığı konuşmada ‘Yoksulun kadının emekçinin halkın ezilenlerin evine yoksulluktan başka ne girecek? Yoksulluktan kandan başka bir şey girmeyecek AKP-MHP bloğunun bu topluma ezilen tüm kesimlere savaştan sömürüden başka verecek hiçbir şeyi kalmamıştır’’ dedi.

Grup daha sonra sloganlar atarak Bahariye’den Kadıköy İskele Meydanı’na kadar yürüdü ve eylemlerine orada devam etti.

HDP’liler konuşmaların ardından Dünya Barış Günü’nü halay çekerek kutladı.

İzmir’deki eyleme çok sayıda HDP milletvekili katıldı

HDP’nin Barış zinciri oluşturacağını açıkladığı sekiz ilden biri de İzmir’di.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinliğin valilik tarafından yasaklanmasına rağmen Gündoğdu Meydanı’nda bir basın açıklaması yapıldı.

“Halklar savaş değil barış istiyor” yazılı pankartın taşındığı eylemde basın açıklamasını Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Dönem Sözcüsü Veysel Beyazadam okudu. “Faşizme karşı omuz omuza”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” sloganlarının atıldığı basın açıklamasında, “Tüm halkların eşit, özgür, insanca ve kardeşçe yaşayacağı bir dünyayı kendi ellerimizle kurmanın yolunu açmak için gidişattan rahatsız olan, geleceğe dair kaygıları bulunan herkesi omuz omuza ortak mücadeleye çağırıyoruz” dendi.

Halkların bir arada, eşit, özgürlükçü ve barış içerisinde yaşamlarını sürdürmelerinin en temel görev olduğu görüşüne yer verilen açıklamada, buna rağmen ötekileştirici, ayrıştırıcı, baskılayıcı savaş politikalarının yürütüldüğü dile getirdi. Açıklamada, “Savaştan geriye milyonlarca insanın ölümü, milyonlarcasının engelli olarak yaşamını devam ettirdiği gerçeği, yerle bir edilmiş kentler ortadayken yeni iktidar sahiplerinin savaşı kutsayan yaklaşımları bizlere acı ve gözyaşından başka bir şey vaat etmiyor” ifadeleri yer aldı.

HDP milletvekilleri Sezai Temelli, Serpil Kemalbay, Pero Dündar, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Necdet Güleryüz’ün de katıldığı basın açıklamasının ardından beyaz balonlar havaya bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Türkiye'den ABD'ye Güney Kıbrıs tepkisiTürkiye'den ABD'ye Güney Kıbrıs tepkisi
Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi?Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi?
En Çok Okunan Haberler
Çin'den sonra ilk kez o ilimizde yapılmıştı! 200 hasta iyileşti
Çin'den sonra ilk kez o ilimizde yapılmıştı! 200 hasta iyileşti
Google'dan Türkiye'deki reklamlara kesinti kararı!
Google'dan Türkiye'deki reklamlara kesinti kararı!
Şoke eden detay! Koronavirüs yüzünden...
Şoke eden detay! Koronavirüs yüzünden...
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
İlginizi Çekebilir
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Diğer Haberler
Terör örgütü talimatıyla faaliyet yürüten hacker grubu üyesi 1 kişi yakalandı
Terör örgütü talimatıyla faaliyet yürüten hacker grubu üyesi 1 kişi yakalandı
Afyonkarahisar’da otomobilde lahit ele geçirildi
Otomobilde lahit ele geçirildi
Türkiye'den ABD'ye Güney Kıbrıs tepkisi
Türkiye'den ABD'ye Güney Kıbrıs tepkisi
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Avusturya'ya ironik cevap
Avusturyalı Bakan'a Kalın'dan ironik cevap
Karabük’te ATV’den çıkan yangın 3,5 dönümlük alanı yaktı
Karabük’te ATV’den çıkan yangın 3,5 dönümlük alanı yaktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.