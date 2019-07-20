Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünde askeri geçit töreni düzenlendi

KKTC’nin Başkenti Lefkoşa’da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45’inci yıl dönümü vesilesiyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümü başkent Lefkoşa’da askeri geçit töreniyle kutlandı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın askeri birlikleri denetlemesi ve bayramı kutlamasıyla devam etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubunu takdim etti. Bayramlaşmanın ardından askeri birliklerin geçit töreni düzenlendi. Tören, Türk Hava Kuvvetlerinin Türk Yıldızları akrobasi timinin gösterisiyle son buldu.

Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, TBMM’den temsilciler ile subaylar katıldı.

