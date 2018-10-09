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- BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER HAKKINDA SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 13:21 | Son Güncelleme

  * Akademisyenler Yrd.

* Akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy hakkında 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haber- Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL DHA
'Barış İçin Akademisyenler'in "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attıkları gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, akademisyenler hakkında 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan Meral Çamcı ve Esra Mungan hazır bulundu. Almanya'da yaşayan sanıklardan Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya ise duruşmaya katılmadı.

SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ
Duruşma savcısı Ömürhan Dur'un celse arasında mütalaasını sunduğu belirtildi. Mütalaada, yasadışı bölücü örgüt PKK'nın eşbaşkanı Bese Hozat'ın örgüt güdümündeki medya aracılığıyla "Aydın ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çıksın" şeklindeki açıklaması üzerine sanıkların, PKK'ya yönelik Güneydoğu bölgesinde başlamış olan mücadeleyi kastederek "Bu suça ortak olmayacağız" şeklinde başlayan bildiriye internet ortamında imza atarak destek oldukları, sanıkların soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında bu durumu kabul ettikleri belirtildi.

7,5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Sanıkların terör örgütünün bölücü faaliyetlerini demokratik bir hareket, yasal sınırlar içerinde bu faaliyetleri engellemeye çalışan güvenlik güçlerinin operasyonlarını ise suç ve katliam olarak niteledikleri belirtilen mütalaada, bölücü örgütün suç tarihinde ve öncesinde il ve ilçelerde hendek kazmak, molotof kokteyli atmak, güvenlik güçlerini ikamet ettikleri konutlarında bile şehit etmek gibi cebir ve şiddet içerikli eylemleri dikkate alındığında sanıkların söz konusu bildiriyi imzalamak suretiyle örgütün bu nitelikte yöntemlerini meşru göstermeye çalıştıkları kaydedildi. Mütalaada, her ne kadar sanıkların eylemlerinin TCK 301. maddesinde yazılı suçu oluşturabileceği dikkate alınarak durma kararı verilerek dosya Adalet Bakanlığı'na gönderilmişse de sanıkların eylemlerinin bir bütün olarak "Terör örgütünün propagandası yapma" suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığından 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisleri talep edildi.

DURUŞMA SON SAVUNMALAR İÇİN ERTELENDİ
Sanık ve avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASINDA AÇIKLAMA YAPTILAR
Duruşma sonrasında sanıklar ve avukatları adliye önündeki meydanda açıklama yaptı. Duruşmanın 28 Ocak tarihine bırakıldığını belirten Esra Mungan, demokratik bir Türkiye için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Avukat Oya Meriç Eyüpoğlu da dayanışma çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü:
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-Esra Mungan
-Avukat Oya Meriç Eyüpoğlu açıklama
-Genel ve detaylar

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