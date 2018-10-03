Barış için taziye evine giden dernek başkanı öldürüldü

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, dün akşam saatlerinde Rıfat Yıldırım (62) ve Şakir Barbaros (68) arasında geçen yonca balyası tartışmasında iddialara göre fenalaşarak ölen Rıfat Yıldırım'ın yeğeni Cezmi Yıldırım (47) bugün taziyeye gelen Şakir Barbaros'un kardeşi Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u (65) tabanca ile vurarak öldürdü.
Merkez Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi Pınar Sokakta dün saat 21.00 sularında yaşanan olayda, Rıfat Yıldırım (62) ile Şakir Barbaros (68) arasında iddiaya göre, yonca balyası yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada rahatsızlanan Yıldırım, yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ı Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan talihsiz adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Şakir Barbaros, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay sonrası bugün Şakir Barbaros'un kardeşi Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, aileler ile barışmak için Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle'de bulunan taziye evine giderek, başsağlığı diledi. Bu sırada Barbaros'un taziyeye gelmesine sinirlenen Rıfat Yıldırım'ın yeğeni Cezmi Yıldırım, Barbaros'u tabancayla vurup, yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Barboros'u Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Barbaros hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cezmi Yıldırım ise kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak, Yıldırım'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.
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