HABER

Barış için taziye evine giden dernek başkanı öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, dün akşam saatlerinde Rıfat Yıldırım (62) ve Şakir Barbaros (68) arasında geçen yonca balyası tartışmasında iddialara göre fenalaşarak ölen Rıfat Yıldırım'ın yeğeni Cezmi Yıldırım (47) bugün taziyeye gelen Şakir Barbaros'un kardeşi Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u (65) tabanca ile vurarak öldürdü.

Barış için taziye evine giden dernek başkanı öldürüldü

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, dün akşam saatlerinde Rıfat Yıldırım (62) ve Şakir Barbaros (68) arasında geçen yonca balyası tartışmasında iddialara göre fenalaşarak ölen Rıfat Yıldırım'ın yeğeni Cezmi Yıldırım (47) bugün taziyeye gelen Şakir Barbaros'un kardeşi Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u (65) tabanca ile vurarak öldürdü.
Merkez Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi Pınar Sokakta dün saat 21.00 sularında yaşanan olayda, Rıfat Yıldırım (62) ile Şakir Barbaros (68) arasında iddiaya göre, yonca balyası yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada rahatsızlanan Yıldırım, yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ı Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan talihsiz adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Şakir Barbaros, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay sonrası bugün Şakir Barbaros'un kardeşi Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, aileler ile barışmak için Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle'de bulunan taziye evine giderek, başsağlığı diledi. Bu sırada Barbaros'un taziyeye gelmesine sinirlenen Rıfat Yıldırım'ın yeğeni Cezmi Yıldırım, Barbaros'u tabancayla vurup, yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Barboros'u Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Barbaros hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cezmi Yıldırım ise kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak, Yıldırım'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Barış için taziye evine giden dernek başkanı öldürüldüBarış için taziye evine giden dernek başkanı öldürüldüBarış için taziye evine giden dernek başkanı öldürüldüBarış için taziye evine giden dernek başkanı öldürüldü

PARTNERRobot genelevi ortalığı karıştırdı!Robot genelevi ortalığı karıştırdı!
Eski eşini aşk yaşadığı için öldürmüşEski eşini aşk yaşadığı için öldürmüş
Suç örgütü üyeleri sahte polis kimlikleri ve silahlarla yakalandıSuç örgütü üyeleri sahte polis kimlikleri ve silahlarla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

Mahkeme ABD'ye 'dur' dedi!

Mahkeme ABD'ye 'dur' dedi!

İlginizi Çekebilir

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çenesinde çıkan sivilceyi önemsemedi, hayatı karardı

Çenesinde çıkan sivilceyi önemsemedi, hayatı karardı

Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.