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Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

19 Mayıs’ta Samsun’da olmayı hedefleyerek 23 Nisan’da yelkenli yatla Bodrum’dan denize açılan 6 kadın denizci, Kastamonu’ya ulaştı.Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 kadın yelkenci, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100.

19 Mayıs’ta Samsun’da olmayı hedefleyerek 23 Nisan’da yelkenli yatla Bodrum’dan denize açılan 6 kadın denizci, Kastamonu’ya ulaştı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 kadın yelkenci, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla hayata geçirilen "Türk Kadınının 100. Yıl Seyri" adlı proje kapsamında yelkenli tekneyle Samsun’a doğru yola çıkan 6 kadın denizci Kastamonu’ya ulaştı. Cide limanına ulaşarak kenti gezdiklerini belirten tekne kaptanı Neşe Hasipek, “23 Nisan’da Bodrum’dan çıktık. Hedefimiz 19 Mayıs’ta Samsun’da olmak. Biz, barış için yelken açan kadınlarız. Bu uzun soluklu üçüncü projemiz. Daha önce 44 gün süren bir yolculuğumuz oldu. Kıbrıs’a kadar gittik. Sonra Batum’a kadar devam edeceğiz. Dönüşümüz 1 Temmuz’da Bodrum’da bitmiş olacak” dedi.
Belirli duraklarda buluşarak yola çıktıklarını söyleyen Ceyda Güleçyüz ise, “Bu duraklardan binen kadınlarımız, belli bir yere geldikten sonra iniyorlar. Bu arkadaşlarımızı İstanbul’dan aldık. Samsun’a kadar götüreceğiz. Orada inecekler. Yelkenimize başka kadınlar binecek. Amacımız daha çok kadına ulaşabilmek. Kadının gücünü gösterebilmek. En önemlisi de 100 yılda bir olan 19 Mayıs törenlerinde Samsun’da bir şansı yakalamak. Biz, 50 yaş üstü kadınlarız. Kadınların kenara çekilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Barışında kadınların elinden çıkacağına inanıyoruz. Bu yüzdende üç yıldır barış için yelken açıyoruz. Heyecanlıyız. Yelken bir teknik işi. Elbette güç gerektiriyor ama tekniğiyle yaparsanız gücünüzü kullanmayı bilirsiniz. Erkekler bir kerede çekerek yapıyorsa biz üç kerede çekerek yapıyoruz ama yapıyoruz. Güçlüklerle karşılaşıyoruz ama bunlara çözüm üretiyoruz. Biz yine de şanslıyız Türk kara sularında. Başka yerde salata attığımızda bizi alacak kimseyi bulamadık. Ama buralarda sağ olsunlar bizleri karşılıyorlar” diye konuştu.
6 yelkenci kadın, Cide Yelken Kulübü üyelerinin eşliğinde Cide ilçesinin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Ayrıca yelkenciler, Cide’de Tuğtepesi Seyir Terası ve Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evini de ziyaret etti. Yelkenci kadınlar, Samsun’a gitmek üzere ardından Cide ilçesinden ayrıldı. Bodrum’dan yola çıkan yelkenciler, 19 Mayıs’ta kadın teknesi olarak en önde kortejde yer alacak.

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı

Barış için yelken açan kadınlar, Kastamonu’ya ulaştı
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