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"Barış istiyorsak askeri faaliyetleri azaltmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:09 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "(ABD'nin ASEAN ülkeleriyle ortak deniz tatbikatına ilişkin) Eğer barış istiyorsak askeri faaliyetleri azaltmalıyız" - "(MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna'da düşürülmesine dair) Kabul edilmesi zor olan bazı iddialar var. Olayın nerede yaşandığı doğrulanabilir, fakat füzeyi kimin ateşlediğine dair belirlemeler bu şartlar altında çok zor olur"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Güney Çin Denizi'nde ortak deniz tatbikatı düzenlemesine ilişkin, "Eğer barış istiyorsak askeri faaliyetleri azaltmalıyız." dedi.

Rusya'nın Vladivostok şehrindeki 5. Doğu Ekonomi Forumu'nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Başbakan Mahathir, görüşmeden önce Moskova merkezli haber kuruluşu Sputnik'e verdiği röportajda, Malezya'nın Rusya ile ilişkileri, 2014'te Ukrayna'da düşürülen MH17 sefer sayılı uçak ve ABD'nin ASEAN ülkeleriyle bu hafta başlattığı ortak deniz tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahathir, Malezya'ya Rusya'dan gelecek doğrudan yabancı yatırımların artması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Malezya Rusya'nın teknolojisine, bilhassa uzay endüstrisine yoğun ilgi duymaktadır." ifadesini kullandı.

- MH17'nin düşürülmesine ilişkin belgeler yetersiz

MH17'nin düşürülmesine ilişkin Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) sunduğu belgeleri yetersiz bulduğunu kaydeden Mahathir, "Kabul edilmesi zor olan bazı iddialar var. Füzenin kime ait olduğunun tanımlanması gibi. Olayın nerede yaşandığı doğrulanabilir, fakat füzeyi kimin ateşlediğine dair belirlemeler bu şartlar altında çok zor olur." şeklinde konuştu.

Mahathir, ölenlerin yakınlarına tazminat ödenmesi için de uçağın düşürülmesinden sorumlu ülkenin belirlenmesinin şart olduğunu vurgulayarak, "Ölenlerin yakınları tabii ki söz konusu rapordan memnun. Buna dair bir soru sormuyor veya şüphe etmiyorlar, çünkü eğer Rusya sorumlu ise tazminat ödemesi gerekecek." diye konuştu.

JIT'in uluslararası araştırma için yeterli olmadığını da vurgulayan Mahathir, "Ekip daha çok bu vakadan zarar görenlerin tarafında. Bu yüzden görüşleri adil ve tarafsız olamayabilir. Araştırma yapmak için tarafsız bir bünyeye ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

- "Barış istiyorsak askeri faaliyetleri azaltmalıyız"

Malezya Başbakanı ABD'nin ASEAN ülkeleriyle ortak deniz tatbikatına dair eleştirilerini yineleyerek, "Biz genel olarak askeri tatbikatlara çok meraklı değiliz. Tatbikatlar genellikle provokatif oluyor." dedi.

Malezya'nın yeni ortak tatbikatlarda yer alıp almayacağına dair soruya ise Mahathir, "Bence eğer barış istiyorsak askeri faaliyetleri azaltmalıyız." şeklinde cevap verdi.

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5. Doğu Ekonomi Forumu görüşme Mahathir Muhammed Malezya Rusya Vladimir Putin

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